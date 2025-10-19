Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού θα προχωρήσει σε αλλαγές για την 11άδα για τη Μπαρτσελόνα και ενώ υπάρχει και το... παραθυράκι για τριάδα στον άξονα.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει το πρωί της Δευτέρας για την πόλη της Βαρκελώνης και το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα (το απόγευμα της Τρίτης) και ενώ μετά θα έχει την Κυριακή το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Επί της 11άδας που είναι ένα ζητούμενο το feeling που υπάρχει είναι για αλλαγές σε επίπεδο προσώπων.

Θυμίζουμε πως με την ΑΕΛ Novibet η διάταξη των Πειραιωτών ήταν η ακόλουθη: Τζολάκης τέρμα, Ορτέγα, Μάνσα, Ρέτσος και Κοστίνια στην άμυνα, κέντρο με Σιπιόνι, Έσε και Τσικίνιο πιο μπροστά, άκρα με Γιαζίτζι και Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί.

Ο Γκαρθία είναι ένας δυνατός υποψήφιος για την επιστροφή του στην 11άδα του Ολυμπιακού και ενώ υπάρχει η εκδοχή για έξτρα χαφ στο κέντρο. Στην άμυνα δείχνουν πιο απλά τα πράγματα καθώς οι Τζολάκης, Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια δείχνουν οπι επικρατέστεροι.

Στο κέντρο προφανώς και θα παίξει ρόλο το εάν θα είναι 2 οι χαφ ή 3 ενώ σχετικά με την γραμμή κρούσης οι Τσικίνιο, Ποντένσε και Ελ Καμπί είναι τρία φαβορί για τη στελέχωση της βασικής 11άδας. Επί των τραυματιών ο Ροντινέι το πιθανότερο είναι να προλάβει την ΑΕΚ ενώ ο Στρεφέτσα έχει πιθανότητες επιστροφής. Τέλος και ο Ταρέμι είναι πιθανό να επιστρέψει στην αποστολή του Ολυμπιακού.