Μπαρτσελόνα, Ραφίνια: Χάνει το ματς με Ολυμπιακό, γράφουν οι Ισπανοί
Μπορεί ο Λαμίν Γιαμάλ να επέστρεψε στη δράση αγωνιζόμενος για 64' λεπτά στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Τζιρόνα (18/10), ωστόσο ο Ραφίνια παραμένει εκτός για τους Μπλαουγκράνα.
Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν θα προλάβει το ματς με τον Ολυμπιακό (21/10) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, αφού ακόμη δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στόχος είναι ο Ραφίνια να είναι έτοιμος για το μεγάλο Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη Κυριακή (26/10). Ως εκ τούτου, ο Φλικ δεν αναμένεται να το ρισκάρει χρησιμοποιώντας τον με τον Ολυμπιακό.
🎙️ Informa @HelenaCondis
🚑 Raphinha no llega al partido de Champions contra el @olympiacosfc
🎯 Su objetivo es estar listo para El Clásico
📻#PartidazoCOPE pic.twitter.com/vY9r9vCZ08— El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 19, 2025
Θυμίζουμε ότι νοκ άουτ απέναντι στους Πειραιώτες έχουν τεθεί οι Λεβαντόφσκι, Όλμο, Τζοάν Γκαρθία, Γκάβι, ενώ αμφίβολος είναι ο Φεράν Τόρες που δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Τζιρόνα.
