Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ραφίνια δεν θα είναι διαθέσιμος για την «μάχη» με τον Ολυμπιακό στο Champions League (21/10), προκειμένου να είναι πανέτοιμος για το Clasico με τη Ρεάλ (26/10).

Μπορεί ο Λαμίν Γιαμάλ να επέστρεψε στη δράση αγωνιζόμενος για 64' λεπτά στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Τζιρόνα (18/10), ωστόσο ο Ραφίνια παραμένει εκτός για τους Μπλαουγκράνα.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν θα προλάβει το ματς με τον Ολυμπιακό (21/10) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, αφού ακόμη δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στόχος είναι ο Ραφίνια να είναι έτοιμος για το μεγάλο Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη Κυριακή (26/10). Ως εκ τούτου, ο Φλικ δεν αναμένεται να το ρισκάρει χρησιμοποιώντας τον με τον Ολυμπιακό.

🎙️ Informa @HelenaCondis



🚑 Raphinha no llega al partido de Champions contra el @olympiacosfc



🎯 Su objetivo es estar listo para El Clásico



📻#PartidazoCOPE pic.twitter.com/vY9r9vCZ08 October 19, 2025

Θυμίζουμε ότι νοκ άουτ απέναντι στους Πειραιώτες έχουν τεθεί οι Λεβαντόφσκι, Όλμο, Τζοάν Γκαρθία, Γκάβι, ενώ αμφίβολος είναι ο Φεράν Τόρες που δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Τζιρόνα.