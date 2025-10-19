Ολυμπιακός: Ελβετική «σφυρίχτρα» για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα
Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Champions League και φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα (21/10, στις 19:45) στο «Μονζουίκ» για την 3η αγωνιστική της League Phase.
Η UEFA έκανε γνωστό τον διαιτητή που θα σφυρίξει τη μάχη των Πειραιωτών και αυτός θα είναι ο Ελβετός Ουρς Σνάιντερ με τους συμπατριώτες του Μάρκο και Μπέντζαμιν Ζίρχερ, με τέταρτο διαιτητή τον Λούκας Φέντριχ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Φεντάι Σαν, με βοηθό τον Κροάτη Ίβαν Μπέμπεκ.
Ο συγκεκριμένος ρέφερι έχει υπάρχει τόσο σε αγώνες της Εθνικής Ελλάδος όσο και των ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
