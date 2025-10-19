Ολυμπιακός: Ελβετική «σφυρίχτρα» για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα

Η UEFA όρισε τον Ελβετό Όυρς Σνάιντερ για διαιτητή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Champions League και φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα (21/10, στις 19:45) στο «Μονζουίκ» για την 3η αγωνιστική της League Phase.

Η UEFA έκανε γνωστό τον διαιτητή που θα σφυρίξει τη μάχη των Πειραιωτών και αυτός θα είναι ο Ελβετός Ουρς Σνάιντερ με τους συμπατριώτες του Μάρκο και Μπέντζαμιν Ζίρχερ, με τέταρτο διαιτητή τον Λούκας Φέντριχ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Φεντάι Σαν, με βοηθό τον Κροάτη Ίβαν Μπέμπεκ.

Ο συγκεκριμένος ρέφερι έχει υπάρχει τόσο σε αγώνες της Εθνικής Ελλάδος όσο και των ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

