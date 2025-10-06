Η Καϊράτ Αλμάτι γράφει ιστορία στην Ευρώπη, όμως τα βλέμματα δεν τραβούν μόνο οι ποδοσφαιριστές της, αλλά και οι... μαμάδες κάποιων εξ αυτών.

Μόλις στα 18 του χρόνια, ο Σερχάν Καλμούρζα ζει το όνειρό του με την Καϊράτ στην Ευρώπη. Ο Καζάκος έγινε ο δεύτερος νεότερος τερματοφύλακας που ξεκινά βασικός στην ιστορία του Champions League, ενώ στο ντεμπούτο του, στην έδρα της Σπόρτινγκ πριν λίγο καιρό, έπιασε και πέναλτι.

Έχει τραβήξει τα βλέμματα μέχρι στιγμής, όμως το ίδιο ισχύει και για τη... μητέρα του. Ως περήφανη μαμά, η Σαούλε Ραμπάγιεβα, σχολίασε σε μια από τις δημοσιεύσεις του παιδιού της γράφοντας «Είσαι ο καλύτερος γιε μου, είσαι η περηφάνια μου. Τα καλύτερα είναι μπροστά σου, πιστεύω σε εσένα».

Μόνο που σε ορισμένες χρήστες των social media φάνηκε υπερβολικά νεαρή για να είναι μητέρα του. «Περιμέντε μισό λεπτό, αυτή είναι η μαμά του;», έγραψε ένας από αυτούς και έγινε χαμούλης, αφού η Ραμπάγιεβα δεν δείχνει να είναι μια καθημερινή μαμά. Τουλάχιστον, όχι μια πολύ συνηθισμένη. Πολλοί άρχισαν να γράφουν πως νόμιζαν πως είναι η αδερφή του ή η κοπέλα του, όμως η αλήθεια είναι πως η Ραμπάγιεβα ήταν απλά αρκετά νέα όταν γέννησε τον Καλμούρζα.

Μέσα σε λίγες μέρες πάντως με όλη αυτή την ιστορία, έχει κερδίσει σχεδόν 37.000 followers στο Instagram.