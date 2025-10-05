Συναντήσεις της UEFA με τη European Super League: Αυτό είναι το Format της διοργάνωσης που είναι στο τραπέζι

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo, UEFA και ESL κάνουν μυστικές συναντήσεις για την δημιουργία νέας διοργάνωσης.

Η γνωστή ισπανική ιστοσελίδα «Mundo Deportivo» αποκάλυψε πως υπάρχουν μυστικές συναντήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και των ιθυνόντων της European Super League για την δημιουργία κοινής διοργάνωσης.

Τα μίτινγκ αυτά γίνονται τους τελευταίους οκτώ μήνες κάτω από άκρα μυστικότητα με στόχο να βρεθεί ένα κοινό σημείο μεταξύ τους το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μίας νέας διοργάνωσης. Το βασικότερο όλων όμως είναι η δημιουργία καλών σχέσεων για να μην υπάρξει ξανά πιθανότητα σχίσματος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η ESL έχει ήδη καταθέσει την πρότασή της στην UEFA, η οποία φαίνεται να την βλέπει με καλό μάτι, παρ' ότι σε επίσημο τόνο, η στάση του Αλεξάντερ Τσέφεριν απέναντι στην European Super League δεν έχει αλλάξει καθόλου.

Το φορμάτ που προτείνει η ESL για τη νέα διοργάνωση

Η πρόταση της ESL για το φορμάτ της νέας λίγκας είναι παρόμοια με το υπάρχον, αλλά έχει κατηγορίες που προσφέρουν παιχνίδια που είναι όσο γίνεται μεταξύ ομάδων του ίδιου επιπέδου. Το σχέδιο αφορά ένα τουρνουά 36 ομάδων χωρισμένο σε δύο γκρουπ αντί για ένα.

Στο πρώτο θα βρίσκονται οι πρώτες 18 ομάδες του UEFA Ranking και στο δεύτερο οι άλλες 18. Πάλι οι ομάδες θα παίζουν οκτώ παιχνίδια μεταξύ τους, αλλά μόνο ενάντια σε αντιπάλους του ίδιου γκρουπ. Η πρόκριση στις διοργανώσεις αυτές θα συνεχίσει να εξαρτάται από την πορεία στα εθνικά πρωταθλήματα και την βαθμολογία της UEFA.

Στο πρώτο γκρουπ οι οκτώ πρώτες ομάδες θα περνούν κατευθείαν στους «16» ενώ οι υπόλοιπες ομάδες για την φάση αυτή θα προέρχονται από έναν συνδυασμό ομάδων και των δύο γκρουπ.

Να υπενθυμίσουμε πως τις επόμενες εβδομάδες θα βγει από το τοπικό δικαστήριο της Μαδρίτης μία απόφαση σχετικά με την υπόθεση της ESL, στην οποία δεν θα μπορεί να ασκηθεί έφεση και το αποτέλεσμα θα είναι οριστικό.

Να σημειωθεί πως η ESL επιμένει να έχει εκείνη το μάνατζμεντ των δικαιωμάτων της νέας διοργάνωσης, η οποία θα συνεχίσει να λέγεται Champions League.

Η στάση της UEFA σε όλο αυτό

Η UEFA έχει επιβεβαιώσει τις συναντήσεις αυτές, ωστόσο αρνείται πως ήταν μυστικές και τονίζει πως δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία για τίποτα ενώ τονίζει πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αλλάξει το φορμάτ του Champions League.