Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta την φοβερή προσπάθεια του Ολυμπιακού στο Λονδίνο.

Όταν παίζεις τόσο καλά όπως ο Ολυμπιακός χθες βράδυ στο Λονδίνο, αξίζεις όλους τους επαίνους-κι ας έχεις χάσει. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ανταποκρίθηκε στο επίπεδο του Τσάμπιονς Λιγκ με αντίπαλο από την πρώτη σειρά της διοργάνωσης κι αυτό τα λέει όλα.

Λίγη παραπάνω ατομική ποιότητα έλειψε. Η, ίσως λίγο καλύτερο focus. Αν θέλετε, λίγη τύχη. Ο Ολυμπιακός απείλησε την Άρσεναλ από το 11΄ (κοντινή κεφαλιά Ελ Κααμπί που μπλόκαρε ο Ράγια), έως το 88’ (κεφαλιά πάλι Ελ Κααμπί, με την μπάλα να κοντράρει σε δύο κεφάλι αμυντικών!), κι αυτό επίσης τα λέει όλα. Μόνο που εγώ δεν θα σταθώ στις ευκαιρίες που βλέπουμε από τα χάϊλαϊτς. Πολύ απλά γιατί θεωρώ ότι άλλες ήταν οι καλύτερες ευκαιρίες του στο Έμιρεϊτς. Και ήταν πολλές!

Στο 9’ από εκπληκτική πάσα του Τζολάκη, ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση στην περιοχή της Άρσεναλ. Ο Γκάμπριελ, όμως, έβαλε καλύτερα το σώμα του και τον έκοψε παίρνοντας και φάουλ. Με μία πιο γρήγορη αντίδραση, ο Μαροκινός θα έβγαινε σε θέση βολής…

Στο 39’ σε σέντρα-ξυράφι του Κοστίνια, η μπάλα έφτασε στον αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι Ποντένσε! Χρειάζονταν απλά ένα καλό κοντρόλ, για να βρεθεί πολύ κοντά στο γκολ. Δεν το έκανε…

Στο 43΄ ο Γκαρθία πέρασε έξυπνα την μπάλα μέσα στην περιοχή στον Τσικίνιο. Αυτός έπρεπε να σουτάρει, αφού ήταν σε καλή θέση. Επέλεξε να γυρίσει την μπάλα-και δεν την γύρισε και καλά…

Στο 49’ ο Ζέλσον ακόμη πιο έξυπνα έβγαλε τον Τσικίνιο σε ευνοϊκή θέση μέσα στην περιοχή της Άρσεναλ. Κακό κοντρόλ και απώλεια της ευκαιρίας για μία τελική με πολύ καλές προϋποθέσεις…

Στο 80’ νέα επικίνδυνη σέντρα του Κοστίνια προς τον Ταρέμι στο ύψος του πέναλτι. Ο Ιρανός κάνει κι αυτός κακό κοντρόλ από σημείο που το λες θέση για γκολ…

Στο 81΄ ο Ταρέμι κινούμενος έξω από την περιοχή, στον άξονα, αντί να πασάρει στον αμαρκάριστο αριστερά του Ποντένσε, επέλεξε να πάει την μπάλα προς τα πίσω…

Στο 87’ ο Μπιανκόν βγάζει από πίσω μία έξοχη μπαλιά στον Ορτέγκα, που είχε προωθηθεί από τον κεντρικό άξονα. Άλλο ένα κακό κοντρόλ σε καλή θέση για δημιουργία ευκαιρίας…

Στο 89΄ο Στρεφέτσα φεύγει ωραία από αριστερά, σηκώνει το κεφάλι και βλέπει τον Ελ Κααμπί σε θέση γκολ. Η μπαλιά του, ωστόσο, δεν είναι η καλύτερη δυνατή…

Οκτώ στιγμές που με λίγο καλύτερες αντιδράσεις από τους «ερυθρόλευκους» θα μπορούσαν να φέρουν εκπληκτικές ευκαιρίες. Ιδίως οι περιπτώσεις των Ποντένσε, Τσικίνιο, Ταρέμι που χρειάζονταν απλά ένα καλό κοντρόλ για μία καλή τελική μέσα στην περιοχή. Όταν έχεις δημιουργήσει τόσες πολλές προϋποθέσεις για φάσεις απέναντι στην Άρσεναλ μέσα στο σπίτι σου (ξέχωρα βέβαια από τις 11 τελικές), δεν μπορείς παρά να είσαι από τη μία ευχαριστημένος κι από την άλλη στενοχωρημένος που δεν μπόρεσες να τις αξιοποιήσεις.

Ο Ολυμπιακός την είχε στριμώξει για τα καλά την Άρσεναλ, με αποκορύφωμα το δεκάλεπτο από το 80΄ έως το 90΄στο οποίο είχε τρεις τελικές και άλλες τέσσερις καλές στιγμές, δηλαδή έγινε επικίνδυνος εφτά φορές! Ίσως αν το έκανε λίγο πιο νωρίς, έστω ένα δεκάλεπτο, θα ήταν αρκετό για να του έδινε τουλάχιστον την ισοπαλία.

Άσχετο: Επηρέασε η διαιτησία του Γάλλου χθες το αποτέλεσμα; Όχι μπορεί κάποιος να απαντήσει. Κι εγώ θα ρωτήσω, είναι λογικό όλες οι φάσεις οι αμφισβητούμενες να πηγαίνουν υπέρ της μίας ομάδας, από το πρώτο έως το τελευταίο σφύριγμα του συμπατριώτη του Λανουά; Μα όλες; Καλά για το α΄ ημίχρονο δεν συζητάμε, ότι ήταν μία διαιτησία ξεκάθαρα και σταθερά 60-40 για την έδρα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μπορεί να έχει χίλια, που λέει ο λόγος, καλά ο Ορτέγκα, αλλά δεν ξέρω αν μάθει ποτέ να αντιδράει σωστά μέσα στην περιοχή απέναντι στον προσωπικό του αντίπαλο. Είναι δυνατόν μόλις στο πρώτο τέταρτο να έχει αφήσει παντελώς μόνο του δύο φορές τον Μαρτινέλι; Τη μία το έχασε το γκολ με την κεφαλιά στο 2ο λεπτό, την άλλη όμως δεν το έχασε το γκολ στο 12΄ προλαβαίνοντας να πάρει το ριμπάουντ από το δοκάρι.

Δεν έχω την απαίτηση να αποφύγει την πλαγιοκόπηση που του έκανε ο Σακά στο 82΄ στη μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο Όντεγκαρντ. Ο καλός εξτρέμ μπορεί να σε ντριμπλάρει. Αλλά αν μη τι άλλο, περιμένεις από τον αριστερό μπακ μία καλή τοποθέτηση πάνω στον δεξιό εξτρέμ στις φάσεις μέσα στην περιοχή. Γιατί να μην πάει πρώτος ο Ορτέγκα στην μπάλα μετά το δοκάρι;

Στο ίδιο γκολ, νωρίτερα, έκανε πολύ κακή άμυνα κι ο Κοστίνια. Ενώ είχε στον έλεγχο του τη φάση, δεν έκανε την απλή κίνηση να πάει στην μπάλα και να την διώξει προς το κόρνερ. Με συνέπεια να εκμεταλλευθεί την ολιγωρία του ο Γιόκερες και να τον πετάξει με το κορμί του, βγάζοντας τον εκτός φάσης. Ανεξαρτήτως από την κακή αυτή αντίδραση, ο Πορτογάλος ήταν από τους πιο ενεργητικούς παίκτες του Ολυμπιακού σε ολόκληρο το παιχνίδι.

Και για το τέλος ένα ιμότζι