Τρομερό ματς έκανε ο Χόιλουντ κοντά στη Σπόρτινγκ, σκοράροντας δις (2-1). Μετά τη νίκη, ο 22χρονος Δανός έκανε μια ανάρτηση στο Instagram που εξόργισε τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, οι οποίοι μετρούν τη μία ήττα μετά την άλλη.

Η Νάπολι πανηγύρισε μια σημαντική νίκη στην έδρα της, επικρατώντας 2-1 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που είχε στο βασικό της σχήμα τον Φώτη Ιωαννίδη. Ο Ράσμους Χόιλουντ ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς , αφού βρήκε δίχτυα δύο φορές (36’, 79’) με «σερβιτόρο» τον εξαιρετικο Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Ο 22χρονος Χόιλουντ, που ήρθε δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αξιοποίησε την ευκαιρία του μετά τον τραυματισμό του Ρομέλου Λουκάκου στο φιλικό με τον Ολυμπιακό τον Αύγουστο. Μετά τη νίκη, ο διεθνής επιθετικός έκανε μια ανάρτηση στα social media, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις στους οπαδούς των Red Devils.

«Ο Χόιλουντ σκοράρει δύο φορές στο Champions League μετά από δύο ασίστ του Κέβιν ντε Μπρούινε, δεν ήταν στη λίστα μου για το 2025», έγραψε ο Χόιλουντ στη δημοσίευσή του, συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφία που τον δείχνει να πανηγυρίζει ένα από τα γκολ του.

Όπως ήτα φυσικό τα σχόλια πήραν φωτιά από οπαδούς της Γιουνάιτεντ: «Βλέπετε τη διαφορά όταν ένας επιθετικός λαμβάνει την υποστήριξη και τη βοήθεια που χρειάζεται;»

«Ως οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χαίρομαι πολύ για σένα. Σου αξίζουν όλα όσα σου συμβαίνουν! Πάντα δούλευες σκληρά και δεν τα παράτησες ποτέ, ακόμα και όταν η μεταχείριση ήταν απαίσια».