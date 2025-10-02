Με την ήττα από την Άρσεναλ, ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω στην μάχη για το απευθείας εισιτήριο του Champions League της νέας σεζόν.

Δεν είναι μόνο το εφετινό Champions League για τον Ολυμπιακό... Στο βάθος υπάρχει και αυτό της επόμενης σεζόν, για το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» θα ήθελαν να επαναλάβουν το εφετινό τους επίτευγμα με την απευθείας πρόκριση στο League Stage της διοργάνωσης και την αποφυγή των προκριματικών.

Μόνο που ο συγκεκριμένος στόχος έχει αποκτήσει μεγάλο βαθμό δυσκολίας μετά και την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, όπου οι Πειραιώτες γνώρισαν την ήττα με 2-0 από την Άρσεναλ στο Emirates.

Η βαθμολογία για το απευθείας εισιτήριο στο Champions League

Στην πρώτη θέση της σχετικής βαθμολογίας της UEFA είναι η Ρέιντζερς με 59.250 βαθμούς, μόνο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 8η θέση της Premier League Σκωτίας με μόλις 7 βαθμούς, βρισκόμενη 9 πόντους πίσω από την πρώτη Χαρτς και 7 από την Σέλτικ. Κάτι που σημαίνει οτι με τις υπάρχουσες συνθήκες δύσκολα θα μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα, για να εκμεταλλευτεί αυτή την πρωτιά της.

🇳🇴 Bodø/Glimt tirelessly keep collecting point after point.



Now with a 1.500 pts cushion in front of 🇬🇷 Olympiacos, and 4.250 pts behind 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers.



Can 🇬🇷 Olympiacos respond tonight away to 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal?



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers still cannot increase their coefficient this week.



👉 All you… pic.twitter.com/X8fbFpJtBh October 1, 2025

Η Μπόντο Γκλιμτ που βρίσκεται στην θέση, με την ισποπαλία που έφερε με την Τότεναμ την Τρίτη, κατάφερε να προσθέσει 1.000 πόντους στην βαθμολογία της, να φτάσει τους 55.000 και να αυξήσει την διαφορά της από τον τρίτο Ολυμπιακό που έχει 53.500.

Μάλιστα, παίζει δυνατά στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος Νορβηγίας, καθώς βρίσκεται μόλις ένα πόντο πίσω από την Βίκινγκ που είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.