Ο Ολυμπιακός δεν έχει σημειώσει γκολ σε 180 λεπτά στο Champions League και το ίδιο ισχύει για τον Άγιαξ.

Η δεύτερη αγωνιστική του Champions League ολοκληρώθηκε και πλέον δύο είναι οι ομάδες που δεν έχουν σκοράρει ακόμα στη διοργάνωση.

Η μία είναι ο Ολυμπιακός. Στον Πειραιά την πρώτη αγωνιστική, η Πάφος μπλόκαρε τους ερυθρόλευκους και πήρε το 0-0. Στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός πάλεψε κόντρα στην Άρσεναλ, αλλά ηττήθηκε με 2-0.

Στο συγκεκριμένο ματς βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Τσικίνιο στο 67', αλλά στην αρχή της φάσης ήταν εκτεθειμένος ο Ελ Καμπί, ο οποίος έκανε την κεφαλιά κι απέκρουσε ο Ράγια.

Η άλλη ομάδα που δεν έχει γκολ είναι ο Άγιαξ. Οι Ολλανδοί στην πρεμιέρα έχασαν 2-0 από τον Άγιαξ και την Τρίτη γνώρισαν τη συντριβή με 4-0 από τη Μαρσέιγ.

Ένα γκολ σε δύο ματς έχουν οι πρωτάρες Πάφος, Καϊράτ και η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Την κορυφαία επίθεση με οκτώ γκολ προς το παρόν διαθέτουν οι γερμανικές Μπάγερν, Ντόρτμουντ κι από επτά γκολ έχουν οι δύο σύλλογοι της Μαδρίτης, η Ρεάλ και η Ατλέτικο.