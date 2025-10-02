Ολυμπιακός: Mόνο οι Πειραιώτες και ο Άγιαξ δεν έχουν σκοράρει ακόμα στο Champions League
Η δεύτερη αγωνιστική του Champions League ολοκληρώθηκε και πλέον δύο είναι οι ομάδες που δεν έχουν σκοράρει ακόμα στη διοργάνωση.
Η μία είναι ο Ολυμπιακός. Στον Πειραιά την πρώτη αγωνιστική, η Πάφος μπλόκαρε τους ερυθρόλευκους και πήρε το 0-0. Στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός πάλεψε κόντρα στην Άρσεναλ, αλλά ηττήθηκε με 2-0.
Στο συγκεκριμένο ματς βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Τσικίνιο στο 67', αλλά στην αρχή της φάσης ήταν εκτεθειμένος ο Ελ Καμπί, ο οποίος έκανε την κεφαλιά κι απέκρουσε ο Ράγια.
Η άλλη ομάδα που δεν έχει γκολ είναι ο Άγιαξ. Οι Ολλανδοί στην πρεμιέρα έχασαν 2-0 από τον Άγιαξ και την Τρίτη γνώρισαν τη συντριβή με 4-0 από τη Μαρσέιγ.
Ένα γκολ σε δύο ματς έχουν οι πρωτάρες Πάφος, Καϊράτ και η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε.
Την κορυφαία επίθεση με οκτώ γκολ προς το παρόν διαθέτουν οι γερμανικές Μπάγερν, Ντόρτμουντ κι από επτά γκολ έχουν οι δύο σύλλογοι της Μαδρίτης, η Ρεάλ και η Ατλέτικο.
