Παρότι ηττήθηκε από την Άρσεναλ, οι οπαδοί του Ολυμπιακού χειροκρότησαν και αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές του κλαμπ για την προσπάθεια τους.

Με άδεια... χέρια επιστρέφει από το Λονδίνο ο Ολυμπιακός μετά την ήττα με 2-0 κόντρα στην Άρσεναλ για τη 2η αγωνιστική του Champions League.

Τα γκολ των Μαρτινέλι και Σάκα ήταν αυτά που έφεραν στους Λονδρέζους το 2/2 στη φετινή διοργάνωση αλλά οι Πειραιώτες το πάλεψαν, προσπάθησαν και θα μπορούσαν να έχουν βρει το γκολ της ισοφάρισης μέχρι να έρθει το δεύτερο γκολ των Άγγλων στο τέλος.

Οι 3.500 φίλοι της ομάδας αναγνώρισαν την προσπάθεια των παικτών και έτσι, στο φινάλε του ματς, τους αποθέωσαν και τους χειροκρότησαν με τους ποδοσφαιριστές να ανταποδίδουν.