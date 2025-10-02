Ολυμπιακός: Χειροκρότημα από τους οπαδούς παρά την ήττα από την Άρσεναλ

Newsroom
Ελλάδα

bet365

Παρότι ηττήθηκε από την Άρσεναλ, οι οπαδοί του Ολυμπιακού χειροκρότησαν και αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές του κλαμπ για την προσπάθεια τους.

Με άδεια... χέρια επιστρέφει από το Λονδίνο ο Ολυμπιακός μετά την ήττα με 2-0 κόντρα στην Άρσεναλ για τη 2η αγωνιστική του Champions League.

Τα γκολ των Μαρτινέλι και Σάκα ήταν αυτά που έφεραν στους Λονδρέζους το 2/2 στη φετινή διοργάνωση αλλά οι Πειραιώτες το πάλεψαν, προσπάθησαν και θα μπορούσαν να έχουν βρει το γκολ της ισοφάρισης μέχρι να έρθει το δεύτερο γκολ των Άγγλων στο τέλος.

Οι 3.500 φίλοι της ομάδας αναγνώρισαν την προσπάθεια των παικτών και έτσι, στο φινάλε του ματς, τους αποθέωσαν και τους χειροκρότησαν με τους ποδοσφαιριστές να ανταποδίδουν.

Δείτε Επίσης

Αρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0: Τα κανόνια σίγησαν, αλλά ήταν άσφαιρος...
O Ποντένσε μετά την ευακιρία εναντίον της Αρσεναλ στο Emirates

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα