Αρσεναλ - Ολυμπιακός: Το γκολ του Σάκα για το 2-0
Στο 92' η Αρσεναλ κλείδωσε τη νίκη επί του Ολυμπιακού με τον Σάκα που είχε περάσει αλλαγή να βρίσκει δίχτυα.
Ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα για να ισοφαρίσει βάζοντας δύσκολα στην Αρσεναλ, αλλά οι «Κανονιέρηδες» στο 92' σφράγισαν τη νίκη τους με το γκολ του Σάκα.
Ο Σάκα τροφοδοτήθηκε μέσα στην περιοχή και με ένα σουτ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τζολάκη γράφοντας το 2-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.