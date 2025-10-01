Στο 92' η Αρσεναλ κλείδωσε τη νίκη επί του Ολυμπιακού με τον Σάκα που είχε περάσει αλλαγή να βρίσκει δίχτυα.

Ο Σάκα τροφοδοτήθηκε μέσα στην περιοχή και με ένα σουτ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τζολάκη γράφοντας το 2-0.