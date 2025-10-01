Αρσεναλ - Ολυμπιακός: Η φάση που ζήτησαν πέναλτι οι ερυθρόλευκοι στον Ελ Καμπί
Στο τέλος του πρώτου μέρους στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός φώναξε για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Γουάιτ πάνω στον Ελ Καμπί.
Συγκεκριμένα στο 44' ο Ελ Καμπί μετά από μαρκάρισμα του Γουάιτ έπεσε στην περιοχή της Άρσεναλ, με τον Λετεσιέ να κάνει νόημα να συνεχιστεί το παιχνίδι.
Οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο ίδιος ο Ελ Καμπί ζήτησαν πέναλτι, φωνάζοντας για επαφή και ανατροπή του Μαροκινού φορ στην περιοχή της Άρσεναλ. Το VAR ωστόσο συμφώνησε με τον διαιτητή και δεν δόθηκε κάτι.
