Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες άλλαξαν 23 πάσες στην ευκαιρία του Ποντένσε
Φοβερή κυκλοφορία του Ολυμπιακού στην ευκαιρία του Ποντένσε.
Το να κυκλοφορεί μία ομάδα με ιδιαίτερη επιτυχία την μπάλα στην έδρα της Άρσεναλ δεν είναι και το πιο απλό.
Ο Ολυμπιακός το κατάφερε και άγγιξε το γκολ, αλλά ο Ράγια είχε άλλη άποψη. Στο 20' στην τεράστια ευκαιρία του Ποντένσε οι Πειραιώτες είχαν 23 πάσες, ο Πορτογάλος εκτέλεσε, αλλά ο γκολκίπερ των Λονδρέζων απέκρουσε.
Δείτε τη φάση
@Photo credits: INTIME, Μαρόπουλος Αλέξανδρος
