Φοβερή κυκλοφορία του Ολυμπιακού στην ευκαιρία του Ποντένσε.

Το να κυκλοφορεί μία ομάδα με ιδιαίτερη επιτυχία την μπάλα στην έδρα της Άρσεναλ δεν είναι και το πιο απλό.

Ο Ολυμπιακός το κατάφερε και άγγιξε το γκολ, αλλά ο Ράγια είχε άλλη άποψη. Στο 20' στην τεράστια ευκαιρία του Ποντένσε οι Πειραιώτες είχαν 23 πάσες, ο Πορτογάλος εκτέλεσε, αλλά ο γκολκίπερ των Λονδρέζων απέκρουσε.

Δείτε τη φάση