Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Νέα μεγάλη ευκαιρία για τους Πειραιώτες με τον Ελ Καμπί (vid)
Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έφτασε στο 37’ κοντά στο να κάνει το 1-1 για τον Ολυμπιακό με την κεφαλιά του να φεύγει ελάχιστα άουτ, σε μια φάση που θα έπρεπε να δοθεί κόρνερ γιατί η μπάλα βρήκε και στον Γκάμπριελ.
Ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε να παλεύει για την ισοφάριση και στο 37’ βρέθηκε ακόμα μία φορά κοντά στο να το πετύχει. Συγκεκριμένα ο Ελ Καμπί πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στον Γκάμπριελ και έφυγε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι των «κανονιέρηδων». Μια φάση που κανονικά θα έπρεπε να δοθεί κόρνερ, αλλά δόθηκε άουτ, με τους Πειραιώτες να απειλούν και πάλι την εστία της Άρσεναλ.
@Photo credits: eurokinissi
