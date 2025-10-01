Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν: Φανταστική ενέργεια του Μέντες, έκανε το 1-1 ο Μαγιουλού (vid)
Ο 19χρονος Σενί Μαγιουλού επανέφερε την ισορροπία για την Παρί Σεν Ζερμέν στην έδρα της Μπαρτσελόνα.
Άξιζε ένα γκολ η Παρί Σεν Ζερμέν και το βρήκε στην έδρα της Μπαρτσελόνα για το Champions League με τον Σενί Μαγιουλού που κλήθηκε να γεμίσει το κενό του Ουσμάν Ντεμπελέ. Στο 38ο λεπτό, ο Νούνος Μέντες έκανε απίθανη ενέργεια από τα αριστερά, βρήκε τον αμαρκάριστο 19χρονο κι αυτός από θέση τετ α τετ ισοφάρισε για την Πρωταθλήτρια Ευρώπης.
