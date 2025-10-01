Η Άρσεναλ σε ένα λεπτό έχασε δύο ευκαιρίες για να διπλασιάσει τα τέρματά της κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Γιόκερες στο 41' απείλησε μία ακόμα φορά τον Ολυμπιακό για το 2-0.

Ο Σουηδός άσος της Άρσεναλ με το δεξί σούταρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Την ίδια κατάληξη είχε ένα λεπτό αργότερα το σουτ του Τροσάρ.