Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Γιόκερες και Τροσάρ σε ένα λεπτό πλησίασαν στο 2-0
Η Άρσεναλ σε ένα λεπτό έχασε δύο ευκαιρίες για να διπλασιάσει τα τέρματά της κόντρα στον Ολυμπιακό.
Ο Γιόκερες στο 41' απείλησε μία ακόμα φορά τον Ολυμπιακό για το 2-0.
Ο Σουηδός άσος της Άρσεναλ με το δεξί σούταρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Την ίδια κατάληξη είχε ένα λεπτό αργότερα το σουτ του Τροσάρ.
@Photo credits: INTIME
