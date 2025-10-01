Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν τον αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο είχε θερμή αγκαλιά με τον τεχνικό των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα τον οποίο είχε και παίκτη στις ακαδημίες της Μπιλμπάο.

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League εκτός από τις δύο ομάδες, ήταν σημαντικός και για τους δύο προπονητές. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ των «ερυθρολεύκων» και Μικέλ Αρτέτα έχουν συνυπάρξει στο παρελθόν.

Για την ακρίβεια ο τεχνικός των πρωταθλητών ήταν ουσιαστικά ο ποδοσφαιρικός μέντορας του Αρτέτα, καθώς ήταν ο προπονητής του στις ακαδημίες της Μπιλμπάο. Ο Αρτέτα ήταν μόλις 13 ετών, αλλά για τις βάσεις που πήρε από τον Μεντιλίμπαρ έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Οι δύο άνδρες πριν την έναρξη του αγώνα είχαν την ευκαιρία να τα πουν με την αγκαλιά τους να δείχνει και την τόσο καλή σχέση που έχουν.