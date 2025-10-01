Καρεμπέ: «Είναι στο DNA μας να παίζουμε για να νικάμε»

Ο Κριστιάν Καρεμπέ μίλησε για το ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ.

Ο Κριστιάν Καρεμπέ πριν το ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ εξέφρασε την πίστη του για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε το στέλεχος του Ολυμπιακού: «Πρέπει να κάνουμε κάτι υπέροχο και να δείξουμε ότι βρισκόμαστε στο Champions League. Με την Πάφο ξεγελαστήκαμε. Να δείξουμε το ταλέντο μας. Σίγουρα θα είναι δύσκολο, γιατί έχουμε απέναντί μας μία μεγάλη ομάδα με σπουδαίο ρόστερ».

Για τις ατάκες των Μεντιλίμπαρ, Ποντένσε και την πίστη τους για τη νίκη: «Έχουμε το δικό μας DNA να προσπαθούμε πάντα για τη νίκη. Ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε, δεν αλλάζουμε το σύστημά μας και προχωράμε, προσπαθούμε και παίζουμε για να νικήσουμε».