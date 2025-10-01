Η Νιούκαστλ έστησε... πάρτι στην έδρα της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και την υπέταξε με ηχηρή τεσσάρα, ενώ η Καραμπάγκ πήρε τη δεύτερη νίκη της στο Champions League, επικρατώντας 2-0 της Κοπεγχάγης του Χατζηδιάκου στο Αζερμπαϊτζάν.

Έσπασε το ρόδι στο Champions League η Νιούκαστλ. Και μάλιστα με ηχηρό τρόπο. Οι Magpies άφησαν πίσω τους την ήττα από την Μπαρτσελόνα την 1η αγωνιστική και «σκόρπισαν» με εκτός έδρας τεσσάρα την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (4-0) για να πάρουν την πρώτη τους νίκη φέτος στα αστέρια.

Ουσιαστικά δεν άφησε περιθώριο στους Βέλγους η ομάδα του Χάου που ήταν καλύτερη από την αρχή μέχρι το τέλος. Το σκορ άνοιξε ο Βολτεμάντε... άθελά του στο 17', όταν το σουτ του Τονάλι κόντραρε πάνω του κατέληξε στα δίχτυα, ενώ ο Γκόρντον στα 43 διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του από την άσπρη βούλα. Ο Άγγλος διεθνής σκόραρε με νέο πέναλτι για το 3-0 στο 64' και στο 80' ο Μπαρνς έβαλε το κερασάκι στην τούρτα του 4-0.

Την ίδια ώρα, η Καραμπάγκ έδειξε ξανά τα δόντια της στην Ευρώπη. Δεν θα περίμεναν πολλοί άλλωστε, να έχει έξι βαθμούς μετά από δύο αγωνιστικές στο Champions League. Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν έχτισε στο «διπλό» απέναντι στην Μπενφίκα και «λύγισε» και την Κοπεγχάγη του βασικού Παντελή Χατζηδιάκου εντός έδρας για να κάνει το 2/2 (2-0).

Οι Αζέροι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και το εκμεταλλεύτηκαν ανοίγοντας το σκορ με τον Ζουμπίρ στο 28'. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο μέρος, πίεσαν για την ισοφάριση και είχαν και δοκάρι με τον Περέιρα, ωστόσο «πληγώθηκαν» στην κόντρα, με τον Αντάι στο 83' να κλειδώνει το τρίποντο της Καραμπάγκ.