Η Άρσεναλ ετοίμασε μία... έκπληξη για τους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, καθώς τους πρόσφερε για δείπνο γεύσεις από Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Άρσεναλ για την 2η αγωνιστική του Champions League και άπαντες κινούνται στους ρυθμούς του συγκεκριμένου ματς, με τους Λονδρέζους να έχουν μία... έκπληξη για τους δημοσιογράφους.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν την σέντρα, τους πρόσφεραν ένα πλούσιο γεύμα για δείπνο με γεύσεις από... Ελλάδα. Συγκεκριμένα, υπήρχε ένας μπουφές όπου είχε αρνάκι με πατάτες φούρνου, σπανακόπιτα, τσιπούρα και χωριάτικη.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει καθώς η Άρσεναλ συνηθίζει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να προσφέρει τοπικές γεύσεις από τη χώρα της φιλοξενούμενης ομάδας. Παράλληλα, γύρω από το γήπεδο υπάρχουν ουκ ολίγες ελληνικές γωνιές όπως ελληνικό εστιατόριο ή καφετέριες που σερβίρουν ελληνικό καφέ.