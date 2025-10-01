Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Το εκπληκτικό δείπνο στους δημοσιογράφους με αρνάκι, σπανακόπιτα και χωριάτικη!
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Άρσεναλ για την 2η αγωνιστική του Champions League και άπαντες κινούνται στους ρυθμούς του συγκεκριμένου ματς, με τους Λονδρέζους να έχουν μία... έκπληξη για τους δημοσιογράφους.
Συγκεκριμένα, λίγο πριν την σέντρα, τους πρόσφεραν ένα πλούσιο γεύμα για δείπνο με γεύσεις από... Ελλάδα. Συγκεκριμένα, υπήρχε ένας μπουφές όπου είχε αρνάκι με πατάτες φούρνου, σπανακόπιτα, τσιπούρα και χωριάτικη.
Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει καθώς η Άρσεναλ συνηθίζει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να προσφέρει τοπικές γεύσεις από τη χώρα της φιλοξενούμενης ομάδας. Παράλληλα, γύρω από το γήπεδο υπάρχουν ουκ ολίγες ελληνικές γωνιές όπως ελληνικό εστιατόριο ή καφετέριες που σερβίρουν ελληνικό καφέ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.