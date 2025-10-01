Μπορεί ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί να βρίσκεται στον Ολυμπιακό για να βρεθεί αντιμέτωπος με την Άρσεναλ, όμως οι οπαδοί των «ερυθρολεύκων» φρόντισαν να τον... θυμίσουν στους Λονδρέζους φωνάζοντας το όνομα του έξω από το Έμιρεϊτς. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Λίγες ώρες πριν την πρώτη σέντρα για το παιχνίδι της Άρσεναλ με τον Ολυμπιακό, οι οπαδοί των Πειραιωτών βρέθηκαν στην πλατεία Πικαντίλι προκειμένου να δώσουν τον... παλμό για το ματς ενώ στη συνέχεια πήγαν στο Έμιρεϊτς.

Έξω από το γήπεδο των «κανονιέρηδων», οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» δεν σταμάτησαν να τραγουδούν ενώ φρόντισαν να θυμίσουν στους αντιπάλους τους δύο προηγούμενες επισκέψεις της ομάδας στο συγκεκριμένο στάδιο.

Συγκεκριμένα, αν και δεν βρίσκεται στο κλαμπ, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στα συνθήματα των οπαδών καθώς ήταν ο άνθρωπος που «υπέγραψε» την σπουδαία πρόκριση στο Europa League το 2020 όταν με γκολ του στο 120' έστειλε τον Ολυμπιακό στην επόμενη φάση ενώ ήταν εκείνος που πέτυχε το νικητήριο τέρμα το 2021 για το τελικό 1-0, το οποίο εκείνη τη φορά δεν έφτανε για πρόκριση.

Βέβαια, δεν είναι τα μόνα γκολ που έχει πετύχει ο Μαροκινός κόντρα στην Άρσεναλ, καθώς είχε σκοράρει και στην εντός έδρας ήττα με 3-1 το 2021.