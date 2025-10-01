Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στους δρόμους της Νάπολης ανάμεσα σε οργανωμένους οπαδούς των Παρτενοπέι και της Σπόρτινγκ.

Τα χαρακτηριστικά σοκάκια της Νάπολης, μετατράπηκαν σε... πεδίο μάχης λίγες ώρες πριν τη μονομαχία των Νάπολι και Σπόρτινγκ για το Champions League.

Ultras και των δύο ομάδων έδωσαν σημείο συνάντησης μέσα στην πόλη, σύμφωνα με τα ιταλικά media, και... μέρα μεσημέρι προκάλεσαν χαμό. Ήρθαν στα χέρια, έπαιξαν άγριο ξύλο και συγκρούστηκαν κρατώντας καδρόνια αλλά και εκσφενδονίζοντας κάθε λογής αντικείμενα και κυρίως καρέκλες προς τους «αντιπάλους» του!

Αυτό δεν ήταν το μοναδικό σημείο στη Νάπολη, όπου σημειώθηκαν επεισόδια, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το αν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή συλλήψεις.