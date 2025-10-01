Νάπολι - Σπόρτινγκ: Άγριο ξύλο στους δρόμους με καδρόνια και... ιπτάμενες καρέκλες ανάμεσα στους ultras (vid)
Τα χαρακτηριστικά σοκάκια της Νάπολης, μετατράπηκαν σε... πεδίο μάχης λίγες ώρες πριν τη μονομαχία των Νάπολι και Σπόρτινγκ για το Champions League.
Ultras και των δύο ομάδων έδωσαν σημείο συνάντησης μέσα στην πόλη, σύμφωνα με τα ιταλικά media, και... μέρα μεσημέρι προκάλεσαν χαμό. Ήρθαν στα χέρια, έπαιξαν άγριο ξύλο και συγκρούστηκαν κρατώντας καδρόνια αλλά και εκσφενδονίζοντας κάθε λογής αντικείμενα και κυρίως καρέκλες προς τους «αντιπάλους» του!
Αυτό δεν ήταν το μοναδικό σημείο στη Νάπολη, όπου σημειώθηκαν επεισόδια, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το αν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή συλλήψεις.
01.10.2025, Sporting🇵🇹 hooligans holding their ground in Napoli🇮🇹, click here for video: https://t.co/Gb2KH9CZHv— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 1, 2025
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/OXKDRr0Cao
