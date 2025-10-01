Φίλος του Ολυμπιακού που βρέθηκε στο Λονδίνο από τα Χανιά για το σημερινό μεγάλο παιχνίδι με την Άρσεναλ, μιλάει στο Gazzetta αναφέροντας πως δούλευε έναν μήνα για να μαζέψει τα χρήματα για το συγκεκριμένο ταξίδι.

Η… τρέλα των φιλάθλων για την ομάδα τους είναι τέτοια που θα έκαναν πολλές θυσίες για να μπορέσουν να την δουν. Όπως έκανε και ένα φίλος του Ολυμπιακού από τα Χανιά, ο οποίος μιλώντας στο Gazzetta και τον Δημήτρη Τομαρά, ανέφερε πως δούλευε έναν μήνα χωρίς να πάρει ρεπό για να μαζέψει τα χρήματα που χρειαζόντουσαν για να κάνει αυτό το ταξίδι.

Μάλιστα αναφέρει πως χθες εργαζόταν κανονικά και πως αύριο θα αναχωρήσει και πάλι για την Ελλάδα, προκειμένου το απόγευμα να πιάσει κανονικά δουλειά. Αυτό είναι… τρέλα για την ομάδα, από παιδιά που πραγματικά βάζουν από το υστέρημά τους για να την παρακολουθούν όπου και αν αγωνίζεται.