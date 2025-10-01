Οπαδός του Ολυμπιακού στο Gazzetta: «Δούλευα έναν μήνα για να μπορέσω να είμαι στο Λονδίνο για τον αγώνα» (vid)
Η… τρέλα των φιλάθλων για την ομάδα τους είναι τέτοια που θα έκαναν πολλές θυσίες για να μπορέσουν να την δουν. Όπως έκανε και ένα φίλος του Ολυμπιακού από τα Χανιά, ο οποίος μιλώντας στο Gazzetta και τον Δημήτρη Τομαρά, ανέφερε πως δούλευε έναν μήνα χωρίς να πάρει ρεπό για να μαζέψει τα χρήματα που χρειαζόντουσαν για να κάνει αυτό το ταξίδι.
Μάλιστα αναφέρει πως χθες εργαζόταν κανονικά και πως αύριο θα αναχωρήσει και πάλι για την Ελλάδα, προκειμένου το απόγευμα να πιάσει κανονικά δουλειά. Αυτό είναι… τρέλα για την ομάδα, από παιδιά που πραγματικά βάζουν από το υστέρημά τους για να την παρακολουθούν όπου και αν αγωνίζεται.
Αγάπη θα πει… ❤️— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 1, 2025
📍 Αποστολή στο Λονδίνο: Δημήτρης Τομαράς pic.twitter.com/rzBIaKlGdx
