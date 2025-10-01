Champions League: Το ρεκόρ που κυνηγάει παίκτης της Άρσεναλ στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο 15χρόνος μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ, Μαξ Ντάουμαν, αν συμμετάσχει στο σημερινό αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού θα αποτελέσει νέο ρεκόρ.

Τη Τετάρτη (01/10) η Άρσεναλ υποδέχεται στο Λονδίνο τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Οι ερυθρόλευκοι με σύμμαχο τη παράδοση «κυνηγάνε» το δικό τους ρεκόρ, να κάνουν δηλαδή το τρίτο σερί διπλό στο «Emirates», ενω οι «κανονιέρηδες» από την άλλη «κυνηγάνε» το δικό τους.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ, Μαξ Ντάουμαν, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων και 9 μηνών συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των Λονδρέζων, και αν πάρει χρόνο συμμετοχής τότε θα γίνει ο νεότερος παίκτης που συμμετέχει σε τελική φάση Champions League.

Μέχρι στίγμης, το ρεκόρ αυτό το κατέχει ο Γιουσούφ Μουκοκό. Ο 20χρόνος πλέον στράικερ της Κοπεγχάγης έγινε ο νεότερος παίκτης που συμμετείχε σε αγώνα Champions League όταν στις 8 Δεκεμβρίου του 2020 πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα της Ντόρντμουντ εναντίον της Ζενίτ σε ηλικία 16 χρονών και 18 ημερών.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο νεαρός αστέρας της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, που σε ηλικία 16 χρονών και 68 ημερών πέρασε ως αλλαγή στον εντός έδρας αγώνα των «μπλαογκράνα» κόντρα στην Άντβερπ.

