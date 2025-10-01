Οι οπαδοί της Γαλατάσαραϊ σήκωσαν πανό για τη Γάζα: «Αφήστε τα μωρά να ζήσουν»

Οι φίλοι της «Τσιμ Μπομ» ανήρτησαν πανό κατά της γενοκτονίας στη Γάζα, στη διάρκεια του ματς με τη Λίβερπουλ (30/9).

Η Γαλατάσαραϊ έκανε την έκπληξη της βραδιάς (30/9) κερδίζοντας με 1-0 τη Λίβερπουλ στην Πόλη, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με σκόρερ τον συνήθη ύποπτο, Βίκτορ Όσιμεν.

Ωστόσο, φαίνεται πως την... παράσταση έκλεψαν οι φίλοι της «Τσιμ Μπομ», με τις κινήσεις που έκαναν κατά της γενοκτονίας στη Γάζα. Οι Τούρκοι φίλαθλοι που κατέκλεισαν το ''RAMS Park'' έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα προς το... Ισραήλ, για την τραγική κατάσταση που επικρατεί.

«Αφήστε τα μωρά στη Γάζα να ζήσουν», «Ελευθερία στην Παλαιστίνη», «Αν η Ιερουσαλήμ δεν είναι ελεύθερη, ο κόσμος είναι αιχμάλωτος» ήταν μερικά από τα πανό που ανέβηκαν στις εξέδρες του γηπέδου, καταδικάζοντας τη γενοκτονία των Παλαιστίνιων.

"𝗙𝗥𝗘𝗘 𝗣𝗔𝗟𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡𝗘 🇵🇸"

"Laissez vivre les bébés à Gaza"

"Si Jérusalem n’est pas libre, le monde est captif."



Les supporters de Galatasaray 🇹🇷 ont profité du choc face à Liverpool en LDC pour faire passer un message. ❤️‍🩹🌍 pic.twitter.com/njnoF9Ycqq — Actu Foot (@ActuFoot_) October 1, 2025

Πάντως, η Γαλατά κινδυνεύει με τιμωρία από την UEFA, που είναι ξεκάθαρη με τους κανονισμούς της όσον αφορά τέτοιες καταστάσεις, με τις ποινές να είναι είτε χρηματικά πρόστιμα είτε μερικό κλείσιμο του γηπέδου.