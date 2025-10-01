Βαγιαννίδης: «Ανυπομονώ να παίξω στο Champions League, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης σε δηλώσεις του λίγο πριν τον αγώνα της Σπόρτινγκ ενάντιον της Νάπολι μίλησε για το ονείρο του να κάνει το ντεμπούτο του στο Champions League.

Η Σπόρτινγκ θα αντιμετωπίσει τη Τετάρτη (01/10) τη Νάπολι στην Ιταλία στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα, ο Έλληνας μπακ που αγωνίζεται στη Σπόρτινγκ, Γιώργος Βαγιαννίδης, σε συνεντευξή του μίλήσε για το ονείρο του, που είναι να κάνει το ντεμπούτο του στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

«Περιμένουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι εναντίον μιας ομάδας πολύ υψηλού επιπέδου με σπουδαίους παίκτες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες», δήλωσε ο διεθνής ακραίος οπισθοφύλακας στη κάμερα του «TJSport».

«Ναι είναι αλήθεια πριν από σχεδόν δύο χρόνια προκρίθηκαμε με την προηγούμενη ομάδα μου στα playoffs, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να μπούμε στους ομίλους. Οπότε φυσικά, θα είναι ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα αν καταφέρω και κάνω το ντεμπούτο μου αύριο»

Ο 24χρόνος μπακ αναφέρθηκε ακόμη στην επιστροφή του στην Ιταλία, αλλά και στην ατμόσφαιρα που περιμένει να συναντήσει στο στάδιο «Ντιέγκο Μαραντόνα».

«Η Ιταλία είναι μία χώρα που αναπνέει για το ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα η Νάπολι είναι μια πόλη που αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Οπότε ναι, περιμένω μια πολύ καλή ατμόσφαιρα αύριο. Νομίζω ότι οι οπαδοί θα είναι θορυβώδεις. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο θα είναι πολύ καλή και αυτό είναι κάτι που ως παίκτες μας αρέσει. Μας αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα και τροφοδοτούμαστε από αυτήν για να γινόμαστε καλύτεροι».

Τέλος, ο Βαγιαννίδης δίνει τη δική του υπόσχεση προς τους οπαδούς της Σπόρτινγκ, όχι για τον επικείμενο αγώνα, αλλά για την...πορτογαλική γλώσσα: «Είναι πιο δύσκολη από ότι φανταζόμουν, αλλά νομίζω ότι θα μπορώ να την μιλήσω σε λίγους μήνες. Το υπόσχομαι».