Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για πολύ δυνατό κρας τεστ του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ και τον Βάσκο που δεν τα παρατά ποτέ και περάσει αυτό το προφίλ στην ομάδα του.

Ακόμα και με απώλειες η Άρσεναλ δεν πέφτει σε αγωνιστικό επίπεδο και βέβαια δεν είναι μόνο ο Γιόκερες ή ο Σάκα, που μπορούν να κάνουν ζημιές. Η αγγλική ομάδα αποτελεί μία καλοδουλεμένη ποδοσφαιρική μηχανή και αποτελεί και σήμερα μία τοπ αγγλική αλλά και γενικά ευρωπαϊκή ομάδα. Οι Άγγλοι δε εμμένουν και στη δυναμική της έδρας της Άρσεναλ και συνολικά στην ποιότητα που έχει από τη μέση και μπροστά. Τα ξεκάθαρα δεδομένα από την άλλη είναι δύο.

Ένα ότι ο Βάσκος τεχνικός των Ερυθρόλευκων έχει τον τρόπο του κα δεν τον αλλάζε. Είναι ένας προπονητής - μαχητής που το ίδιο στιλ έχει περάσει και στην ομάδα του. Πάντα περιμένει ένα σύνολο που θα τα δώσει όλα και θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό έως το τέλος. Άλλωστε το νόημα των δηλώσεών του ήταν πως εάν θεωρεί κανείς πως ομάδες όπως η Άρσεναλ τα κάνουν όλα τόσα καλά και τόσο καλές τότε να μην δίνει τη μάχη του και να κάθεται σπίτι του. Ο Ολυμπιακός είναι στο Λονδίνο για μία πολύ δυνατή δοκιμασία, την πρώτη του τόσο μεγάλη για φέτος στο Champions League και τη League Phase του. Δεν θα αλλάξει τη λογική του ή την προσέγγισή του. Αλλάζει σαφώς ο συντελεστής δυσκολίας αλλά όταν θέλεις να είσαι σε τοπ επίπεδο πρέπει να παίζεις με τους καλύτερους.

Όταν ο προπονητής της Άρσεναλ αποθεώνει τον προπονητή του Ολυμπιακού!

Από την άλλη, η δήλωση του Αρτέτα στην Cosmote TV για τον άλλοτε προπονητή του όταν ήταν πιτσιρικάς λέει πολλά. Δείχνει και την εκτίμηση που υπάρχει και στην Αγγλία και στην Ισπανία για τον κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όταν ο Αρτέτα, ο Ισπανός τεχνικός της Άρσεναλ, τονίζει πως από τον Ολυμπιακό δεν θα έπαιρνε κανέναν παίκτη αλλά θα έπαιρνε τον Βάσκο στην ομάδα του

Δεν είναι μόνο η αγάπη και το δέσιμο των δύο ανδρών. Είναι η εκτίμηση που έχει ο προπονητής των Άγγλων για τις ικανότητες, την εμπειρία και την πορεία του προπονητή των Πειραιωτών. Όλα αυτά βέβαια τα αφήνουμε πίσω μας καθώς το βράδυ της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό να έχει πάνω από 3.000 φιλάθλους στο πλευρό του θα υπάρχει αυτή η μεγάλη... μάχη με την Άρσεναλ όπου οι νταμπλούχοι Ελλάδας να κληθούν να σταθούν όρθιοι.

Υ.Γ. Respect ξανά στον κόσμο του Ολυμπιακού που ταξιδεύει από... παντού για να βρεθεί στο Λονδίνο. Οι 3.300 φίλοι της ομάδας (και ενδεχομένως και περισσότεροι) σίγουρα δεν θα καθόσουν ήσυχοι με τις φωνές και τα συνθήματά τους στο γήπεδο της Άρσεναλ δίνοντας ώθηση σε έναν ακόμα αγώνα του Ολυμπιακού.