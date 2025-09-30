Ολυμπιακός: Ο Δημήτρης Τομαράς μεταφέρει το κλίμα από το Λονδίνο πριν τη δοκιμασία με Άρσεναλ
Ο Ολυμπιακός έχει την Τετάρτη μία μεγάλη δοκιμασία με την Άρσεναλ στο Λονδίνο για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Λίγες ώρες πριν το Άρσεναλ - Ολυμπιακός το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση των Ερυθρόλευκων και ο απεσταλμένος του, Δημήτρης Τομαράς, μεταφέρει τα τελευταία νέα. Δείτε το σχετικό βίντεο.
🔴⚪️ Ο απεσταλμένος του Gazzetta στο Λονδίνο, Δημήτρης Τομαράς, δίνει το κλίμα μια μέρα πριν την σπουδαία μάχη του Ολυμπιακού στο Έμιρεϊτς! pic.twitter.com/iYjyPxtV5U— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 30, 2025
