Ο απεσταλμένος του Gazzetta, Δημήτρης Τομαράς, μεταδίδει τα τελευταία νέα από το Λονδίνο λίγες ώρες πριν τη... μάχη των Πειραιωτών με την Άρσεναλ.

Ο Ολυμπιακός έχει την Τετάρτη μία μεγάλη δοκιμασία με την Άρσεναλ στο Λονδίνο για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Λίγες ώρες πριν το Άρσεναλ - Ολυμπιακός το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση των Ερυθρόλευκων και ο απεσταλμένος του, Δημήτρης Τομαράς, μεταφέρει τα τελευταία νέα. Δείτε το σχετικό βίντεο.

     

