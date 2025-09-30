Η ανανέωση του Γουίλιαμ Σαλιμπά με την Άρσεναλ μονοπώλησε το ενδιαφέρον των Άγγλων δημοσιογράφων στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Η Άρσεναλ μετρά αντίστροφα για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό. Και μπορεί ο Αρτέτα να... υπογράμμισε πόση προσοχή απαιτείται να έχουν κόντρα στους «ερυθρόλευκους» αυτός και η ομάδα του, όμως οι Άγγλοι δημοσιογράφοι στη συζήτησή τους με τον Γουίλιαμ Σαλιμπά δεν ασχολήθηκαν με τον κρίσιμο αγώνα.

Ο Γάλλος αμυντικός, ο πιο πολύτιμος στόπερ της Άρσεναλ, υπέγραψε το πρωί της Τρίτης νέο συμβόλαιο με τους Gunners, προκαλώντας μπόλικη ευχαρίστηση στον οργανισμό. Και αυτό μονοπώλησε το ενδιαφέρον στη συνέντευξη Τύπου του 24χρονου, με αποτέλεσμα να μην του γίνει ούτε μία ερώτηση για το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σαλιμπά:

Για το νέο συμβόλαιο: «Είμαι πολύ χαρούμενος που υπογράφω νέο συμβόλαιο με την ομάδα μου. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι με για να κερδίσω κάποια τρόπαια».

Για τους άλλους παίκτες που υπέγραψαν πρόσφατα μεγάλα συμβόλαια και για το αν είναι έτοιμοι να κερδίσουν μαζί τρόπαια: «Φυσικά. Το μόνο που μας λείπει εδώ είναι να κερδίζουμε τρόπαια. Όλοι πιστεύουμε στο έργο και στο μέλλον. Έχουμε μια καλή ομάδα, καλό προσωπικό και έναν καλό προπονητή, οπότε είμαστε κοντά σε αυτή την αλλαγή. Πρέπει να συνεχίσουμε όπως είμαστε για να βεβαιωθούμε ότι θα κερδίσουμε κάποια τρόπαια».

Για το ενδιαφέρον από άλλες ομάδες: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήμουν πραγματικά συγκεντρωμένος σε άλλες ομάδες, επειδή ήμουν συγκεντρωμένος μόνο εδώ. Ήξερα ότι ήθελα να μείνω εδώ για περισσότερα χρόνια, οπότε δεν ήμουν ασχολήθηκα με άλλες ομάδες. Είμαι πλήρως συγκεντρωμένος στην ομάδα μου».

Για το αν σκέφτηκε ποτέ ότι τα πράγματα δεν θα πήγαιναν καλά στο Λονδίνο: «Ναι, φυσικά. Όταν έφτασα το 2020 και δεν έπαιξα για έξι μήνες και μετά με έστειλαν δανεικό, είχα κάποιες αμφιβολίες. Σκέφτηκα ότι ίσως δεν θα έπαιζα ποτέ, αλλά είπα στον εαυτό μου ότι δεν μπορούσα να φύγω χωρίς να παίξω. Δεν τα παράτησα. Έφυγα δανεικός, έπαιξα μερικά παιχνίδια, επέστρεψα εδώ και άρχισα να παίζω σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου που δεν τα παράτησα ποτέ».

Για τα τελευταία βήματα που πρέπει να γίνουν για την κατάκτηση ενός τροπαίου με τον Μίκελ Αρτέτα: «Είμαστε πάντα κοντά, αλλά αν δεν κερδίσουμε, είναι επειδή μας λείπει κάτι. Κάθε χρόνο γινόμαστε καλύτεροι και έχουμε πάρει πολλές εμπειρίες από τις τελευταίες τρεις σεζόν. Πάντα ήμασταν κοντά, αλλά τώρα ξέρουμε πώς είναι η Premier League και το Champions League, οπότε πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε και να αποδείξουμε στο γήπεδο ότι είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε».

Για το αν η πεποίθηση για τη νίκη έχει αναπτυχθεί μέσα στην ομάδα: «Είμαι εδώ τρία χρόνια και κάθε σεζόν που τερματίζεις δεύτερος θυμώνεις λίγο περισσότερο. Θέλεις να μπορείς να πας διακοπές και να γιορτάσεις τα τρόπαια που έχεις κερδίσει με την ομάδα σου, οπότε όταν τερματίζεις δεύτερος οι διακοπές δεν είναι και τόσο καλές».