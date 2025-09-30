Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Τα 12 καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε δωρεάν στο Λονδίνο

Οι καλύτερες εμπειρίες που μπορείτε να ζήσετε δωρεάν αν βρεθείτε στο Λονδίνο για τον αγώνα Άρσεναλ - Ολυμπιακός.

Το Λονδίνο είναι μια από τις πιο συναρπαστικές πόλεις του κόσμου και υπάρχουν πολλά που μπορείτε να δείτε και να κάνετε χωρίς να ξοδέψετε ούτε μια λίρα. Με αφορμή τον αγώνα Άρσεναλ - Ολυμπιακός στο Emirates Stadium την Τετάρτη (01/10), μπορείτε να ζήσετε αξέχαστες εμπειρίες στην πόλη.Από μουσεία μέχρι αγορές και πάρκα, βρήκαμε δώδεκα από τα καλύτερα και εντελώς δωρεάν πράγματα που αξίζει να κάνετε στο ταξίδι σας στη βρετανική πρωτεύουσα. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι εισιτήρια για το μετρό και τα λεωφορεία και λίγο χρόνο ώστε να προλάβετε να επισκεφτείτε όσο περισσότερα μπορείτε.

