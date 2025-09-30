Καϊράτ - Ρεάλ Μαδρίτης: Χάος πριν το ματς, 30 χιλιάδες οπαδοί περιμένουν να μπουν σε γήπεδο 20 χιλιάδων θέσεων!
Ζουν κι αναπνέουν σε ρυθμούς... Champions League στο Αλμάτι του Καζακστάν! Η Καϊράτ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης την Τρίτη (30/9) στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και χιλιάδες οπαδοί των γηπεδούχων έχουν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο για να παρακολουθήσουν από κοντά το ιστορικό παιχνίδι.
Ο παλμός είναι ακμαίος έξω από το γήπεδο, σε βαθμό ωστόσο που έχει προκληθεί απίστευτος συνωστισμός με χιλιάδες οπαδούς να συρρέουν έξω από τις θύρες του σταδίου. Σύμφωνα με την «Mundo» μάλιστα ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο υπολογίζεται στις 30 χιλιάδες, ξεπερνώντας κατά πολύ τις 23 χιλιάδες θέσεις που χωράει το «Almaty Central Stadium».
Ο περισσότερος κόσμος μάλιστα είχε φτάσει από νωρίς στο στάδιο, περίπου τρεις ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης! Και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους για τον ενθουσιασμό που επικρατεί στο Καζακστάν για την επικείμενη αναμέτρηση, με τον κόσμο να παλεύει για ένα μαγικό χαρτάκι που θα επιτρέψει να δει από κοντά την Καϊράτ να τίθεται απέναντι στους αστέρες της Ρεάλ.
Caos absoluto en la entrada del estadio del Kairat Almaty.— Abraham P. Romero (@AbrahamPRomero) September 30, 2025
Tres horas para el partido, miles de personas las entradas, colapsadas.
Caben 23.000 pero esperan a 30.000.@elmundoes pic.twitter.com/Wz7RVb0muX
