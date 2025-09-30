Ξεχειλίζει από κόσμο το γήπεδο της Καϊράτ πριν από το ιστορικό ματς με τη Ρεάλ, καθώς 30 χιλιάδες οπαδοί περιμένουν έξω από την είσοδο ενός σταδίου που χωράει μέχρι 23 χιλιάδες κόσμο!

Ζουν κι αναπνέουν σε ρυθμούς... Champions League στο Αλμάτι του Καζακστάν! Η Καϊράτ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης την Τρίτη (30/9) στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και χιλιάδες οπαδοί των γηπεδούχων έχουν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο για να παρακολουθήσουν από κοντά το ιστορικό παιχνίδι.

Ο παλμός είναι ακμαίος έξω από το γήπεδο, σε βαθμό ωστόσο που έχει προκληθεί απίστευτος συνωστισμός με χιλιάδες οπαδούς να συρρέουν έξω από τις θύρες του σταδίου. Σύμφωνα με την «Mundo» μάλιστα ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο υπολογίζεται στις 30 χιλιάδες, ξεπερνώντας κατά πολύ τις 23 χιλιάδες θέσεις που χωράει το «Almaty Central Stadium».

Ο περισσότερος κόσμος μάλιστα είχε φτάσει από νωρίς στο στάδιο, περίπου τρεις ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης! Και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους για τον ενθουσιασμό που επικρατεί στο Καζακστάν για την επικείμενη αναμέτρηση, με τον κόσμο να παλεύει για ένα μαγικό χαρτάκι που θα επιτρέψει να δει από κοντά την Καϊράτ να τίθεται απέναντι στους αστέρες της Ρεάλ.