Η ατάκα του Αρτέτα σε ερώτηση για τους πιλότους μαχητικών: «Έχετε αργήσει λίγο, αυτό ήταν 2 χρόνια πριν»!

Ο τεχνικός της Άρσεναλ επιβεβαίωσε τις απουσίες των Ινκάπιε και Μαντουέκε ενώ απάντησε για το ρεπορτάζ ότι σκεφτόταν να προσλάβει πιλότους πολεμικής αεροπορίας για να βελτιώσει τον τρόπο που επικοινωνούν οι παίκτες του μεταξύ τους! Αποστολή, Λονδίνο, Δημήτρης Τομάρας.

Λίγες ώρες πριν τον αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό ο Αρτέτα τοποθετήθηκε για το πως τον περιμένει (τον συγκεκριμένο αντίπαλο), τις απουσίες της ομάδας του αλλά και την ιστορία με τους πιλότους πολεμικής αεροπορίας. Ανάμεσα στα άλλα ο Ισπανός προπονητής της Άρσεναλ είπε για:

Την πίεση: Ξέρω πως όταν βρεθείς σε αυτήν την καρέκλα πρέπει να πάρεις μεγάλα τρόπαια. Οι δικαιολογίες δεν ήταν ποτέ μέρος της ζωής μου.

Τους τραυματισμούς: Οι Ινκάπιε και αντουέκε είναι ακόμα εκτός. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο νέο.

Τα ρεπορτάζ για τους πιλότους πολεμικής αεροπορίας: Έχει αργήσει λίγο. Αυτό ήταν 2 χρόνια πριν. Το αεροπλάνο έχει ήδη φύγει. Αυτό ήταν 2 χρόνια πίσω.

Τον Ολυμπιακό μετά τη νίκη με τη Νιουκάστλ: Βγάλαμε τρομερή ενέργεια. Τη στιγμή που πάμε στα αποδυτήρια όλοι πανηγυρίζουν για τον τρόπο που ήρθε η νίκη αλλά πρέπει να προχωρήσουμε αμέσως και ξέρουμε πως θα έχουμε ένα σκληρό ματς με τον Ολυμπιακό. Είμαστε έτοιμοι για αυτό.

