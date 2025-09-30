Η ατάκα του Αρτέτα σε ερώτηση για τους πιλότους μαχητικών: «Έχετε αργήσει λίγο, αυτό ήταν 2 χρόνια πριν»!
Λίγες ώρες πριν τον αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό ο Αρτέτα τοποθετήθηκε για το πως τον περιμένει (τον συγκεκριμένο αντίπαλο), τις απουσίες της ομάδας του αλλά και την ιστορία με τους πιλότους πολεμικής αεροπορίας. Ανάμεσα στα άλλα ο Ισπανός προπονητής της Άρσεναλ είπε για:
Την πίεση: Ξέρω πως όταν βρεθείς σε αυτήν την καρέκλα πρέπει να πάρεις μεγάλα τρόπαια. Οι δικαιολογίες δεν ήταν ποτέ μέρος της ζωής μου.
Τους τραυματισμούς: Οι Ινκάπιε και αντουέκε είναι ακόμα εκτός. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο νέο.
Τα ρεπορτάζ για τους πιλότους πολεμικής αεροπορίας: Έχει αργήσει λίγο. Αυτό ήταν 2 χρόνια πριν. Το αεροπλάνο έχει ήδη φύγει. Αυτό ήταν 2 χρόνια πίσω.
Τον Ολυμπιακό μετά τη νίκη με τη Νιουκάστλ: Βγάλαμε τρομερή ενέργεια. Τη στιγμή που πάμε στα αποδυτήρια όλοι πανηγυρίζουν για τον τρόπο που ήρθε η νίκη αλλά πρέπει να προχωρήσουμε αμέσως και ξέρουμε πως θα έχουμε ένα σκληρό ματς με τον Ολυμπιακό. Είμαστε έτοιμοι για αυτό.
