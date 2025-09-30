Άρσεναλ: Το συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσαν οι «κανονιέρηδες» για την ανανέωση του Σαλιμπά
Ο Γουίλιαμ Σαλιμπά συμφώνησε για νέο πενταετές συμβόλαιο με την Άρσεναλ και θα παραμείνει κάτοικος τιυ Βόρειου Λονδίνο μέχρι και το 2030. Ο 24χρονος στόπερ μπορεί να βρισκόταν στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει από τον περασμένο Μάρτιο ότι θέλει να παραμείνει στους Λονδρέζους και να διεκδικήσει τίτλους με τη φανέλα τους.
Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, μία ήμερα πριν τον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, ανακοίνωσε και την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Γάλλο οπισθοφύλακα με ένα συγκινητικό βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
Hot off the press 📠
William Saliba has committed his future to the club 👇
— Arsenal (@Arsenal) September 30, 2025
Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε οι Κανονιέρηδες «βγήκαν» στους δρόμους και πήραν συνέντευξη από διάφορους φιλάθους ρωτώντας τους την απόψη τους για τον Σαλιμπά, το τρόπο παιχνιδιού του αλλά και τη προσφορά του στον λονδρέζικο σύλλογο.
