Ανακούφιση για τους οπαδούς του Ολυμπιακού: Τι γίνεται με την αυριανή απεργία

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που θα επηρρέαζε τις πτήσεις με τους οπαδούς του Ολυμπιακού για Λονδίνο.

Από την ημέρα που έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού στο League Stage του Champions League, οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» άρχισαν να κλείνουν εισιτήρια για τους προορισμούς που είχαν επιλέξει.

Το Λονδίνο για το ματς με την Άρσεναλ, ήταν από τις κορυφαίες επιλογές, όμως στην πορεία παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα που ενδεχομένως να τίναζε στον... αέρα το ταξίδι όλων όσων επιλέξει να «πετάξουν» για την αγγλική πρωτεύουσα ανήμερα του παιχνιδιού.

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος, η ΟΣΥΠΑ και ΕΝΗΜΑΕΚ ανακοίνωσαν που θα συμμετέχουν και αυτοί στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη.

Ωστόσο, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την Τρίτη κήρυξε παράνομη την απεργία, κάτι που σημαίνει οτι οι πτήσεις που είναι να μεταφέρουν τους φίλους του Ολυμπιακού στο Λονδίνο θα γίνουν κανονικά.

