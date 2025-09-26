Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Η Καϊράτ αλλάζει την έδρα της για το ματς με τον Ολυμπιακό»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε στους «Galacticos» πως ο Ολυμπιακός πιθανότατα δεν θα παίξει στο Αλμάτι με την Καϊράτ.

Την μεγάλη πιθανότητα, έως και βεβαιότητα, που υπάρχει να αλλάξει η έδρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι, που είναι προγραμματισμένο για τις 9 Δεκεμβρίου, ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους «Galacticos».

Ο λόγος που πιθανότατα το ματς αυτό δεν θα διεξαχθεί τελικά στο Αλμάτι είναι οι κλιματικές συνθήκες, οι οποίες δεν θα είναι βιώσιμες για ποδοσφαιρικό αγώνα εκείνη την περίοδο. Η εναλλακτική επιλογή που υπάρχει κι αυτή που φαίνεται να προκρίνεται είναι η πόλη της Αστάνας, η οποία είναι σαν να πηγαίνει κανείς από την Ελλάδα στο Βουκουρέστι. Το γήπεδο εκεί είναι κλειστό στο μεγαλύτερος μέρος του.

Όπως συνέχισε, οι κανονισμοί της UEFA αναφέρουν πως σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών, ο γηπεδούχος πρέπει να μεταφερεί το παιχνίδι σε γήπεδο που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον αγώνα των Καζάκων με την Κλαμπ Μπριζ (20/01).