Η 27χρονη σταρ της Μπαρτσελόνα Αϊτάνα Μπονματί είναι για τρίτη φορά κάτοχος της Χρυσής Μπάλας.

Η σταρ της Μπαρτσελόνα έφτασε στον τελικό με την συμπατριώτισσά της Μαριόνα Καλντεντέι της Άρσεναλ κι επικράτησε στις ψήφους με αποτέλεσμα να είναι η κορυφαία ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο για τρίτη σερί σεζόν! Την ανακοίνωση του αποτελέσματος έκανε ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, ο Αντρές Ινιέστα.

Η Μπονματί γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1998, είναι επιθετικός στη Μπαρτσελόνα και στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Μέχρι το 2023 με την κατάκτηση της πρώτης Χρυσής Μπάλας, κατέκτησε όλα τα μεγάλα συλλογικά και ατομικά βραβεία

Στη Μπαρτσελόνα ανήκει από το 2012. Τη σεζόν 2016-17 προήχθη στην πρώτη ομάδα με την οποία έχει κερδίσει: 5 πρωταθλήματα, 6 κύπελλα, 5 Σούπερ Καπ, 4 κύπελλα Καταλονίας, 3 Women’s Champions League κι ένα Παγκόσμιο συλλόγων.

Ήταν MVP στον τελικό του Champions League το 2021, όταν η Μπαρτσελόνα το κατέκτησε για πρώτη φορά. Το 2017 εντάχθηκε στην εθνική Ισπανίας, συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2019 και στο Euro 2022. Το 2023 διακρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών ως η καλύτερη παίκτρια (Golden Ball), ενώ το 2024 αναδείχτηκε MVP του τελικού του Nations League γυναικών, με την Ισπανία να κατακτά τον τίτλο.

Το 2024 έλαβε επίσης το βραβείο Laureus World Sports Award για «αθλήτρια της χρονιάς». Η Μπονματί υποστήριξε τον αγώνα για αλλαγή του νόμου στην ονοματοδοσία στην Ισπανία, ώστε να δίδεται προτεραιότητα στο μητρικό επώνυμο.

Ο πατέρας της συμμετείχε παλιότερα σε πολιτικές κινήσεις της Καταλονίας, ενώ η οικογένεια με τις θέσεις της έχει προκαλέσει συχνά αντιδράσεις από εθνικιστές της Ισπανίας. Μικρή έπαιζε επίσης μπάσκετ, αλλά επέλεξε το ποδόσφαιρο στην ηλικία των επτά ετών.

Οι υπόλοιπες νικήτριες

Κορυφαία προπονήτρια

Η Σαρίνα Βίγκμαν, τεχνικός της εθνικής Αγγλίας.

Κορυφαία ομάδα

Η Άρσεναλ με την κατάκτηση του Champions League τη σεζόν που πέρασε.

Κορυφαία νέα παίκτρια

Η 19χρονο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα Βίκι Λόπεθ.

Κορυφαία τερματοφύλακας

Η παίκτρια της Τσέλσι της εθνικής Αγγλίας Χάνα Χάμπτον.