Σπόρτινγκ, Ιωαννίδης: Η ανάρτησή του μετά το ντεμπούτο του στα... αστέρια του Champions League
Πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Champions League έκανε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Ρουί Μπόρχες που επιβλήθηκε της «πρωτάρας» Καϊράτ Αλμάτι (18/9, 4-1) παίρνοντας την πρώτη της νίκη. Η βραδιά ήταν σημαντική και για τον Φώτη Ιωαννίδη που έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Παρότι δεν ξεκίνησε ως βασικός και βρέθηκε μαζί με τον Γιώργο Βαγιαννίδη στον πάγκο της Σπόρτινγκ, πέρασε στο ματς στο 61' αντικαθιστώντας τον Λουίς Σουάρες. Η συμμετοχή του αυτή ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της νέας του ομάδας, για το πρωτάθλημα της χώρας.
Ο 25χρονος επιθετικός προχώρησε σε σχετική ανάρτηση μετά το πρώτο του... ταξίδι στα αστέρια, μέσω δημοσίευσης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. «Βραδιές Champions League», ήταν το μήνυμα του Έλληνα διεθνή που ετοιμάζεται για τις επόμενες ευρωπαϊκές του βραδιές.
Δείτε ΕπίσηςΠροπονητής Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη: «Είμαι χαρούμενος που μπορώ να υπολογίζω σε εκείνον»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.