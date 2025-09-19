Μεγάλη ημέρα η χθεσινή (18/9) για τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο Champions League και έκανε σχετική ανάρτηση στα social media.

Πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Champions League έκανε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Ρουί Μπόρχες που επιβλήθηκε της «πρωτάρας» Καϊράτ Αλμάτι (18/9, 4-1) παίρνοντας την πρώτη της νίκη. Η βραδιά ήταν σημαντική και για τον Φώτη Ιωαννίδη που έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Παρότι δεν ξεκίνησε ως βασικός και βρέθηκε μαζί με τον Γιώργο Βαγιαννίδη στον πάγκο της Σπόρτινγκ, πέρασε στο ματς στο 61' αντικαθιστώντας τον Λουίς Σουάρες. Η συμμετοχή του αυτή ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της νέας του ομάδας, για το πρωτάθλημα της χώρας.

Ο 25χρονος επιθετικός προχώρησε σε σχετική ανάρτηση μετά το πρώτο του... ταξίδι στα αστέρια, μέσω δημοσίευσης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. «Βραδιές Champions League», ήταν το μήνυμα του Έλληνα διεθνή που ετοιμάζεται για τις επόμενες ευρωπαϊκές του βραδιές.