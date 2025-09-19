Η ισοπαλία με την Πάφο στέρησε από τον Ολυμπιακό μια καλή ευκαιρία στη βαθμολογία για την απευθείας είσοδο στο Champions League της νέας σεζόν.

Μπορεί η νέα σεζόν στη League Phase του Champions League να ξεκίνησε την Τρίτη, με τον Ολυμπιακό μία μέρα αργότερα να μένει στο 0-0 με την Πάφο των 10 παικτών στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όμως η βαθμολογία για την απευθείας είσοδο στο πρωτάθλημα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης «τρέχει» ήδη.

Θυμίζουμε ότι μέσω αυτής οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το εισιτήριο για την απευθείας παρουσία τους εκεί, χωρίς να χρειαστεί να συμμετάσχουν στην προκριματική φάση, και το ίδιο θέλουν να συμβεί σε περίπτωση που κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Μόνο που η υπόθεση αυτή μόνο εύκολη δεν είναι για την ειδική βαθμολογία της UEFA.

Και αυτό γιατί οι Πειραιώτες, που έχουν 53.500 βαθμούς, βρίσκονται στην τρίτη θέση πίσω από τη Ρέιντζερς, η οποία είναι αρκετά μπροστά με 59.250, και την Μπόντο Γκλιμτ που είναι δεύτερη με 54.000.

Η ευκαιρία που έχασε ο Ολυμπιακός

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, με το 0-0 κόντρα στην Πάφο ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να περάσει τους Νορβηγούς, κάτι που πρέπει σίγουρα να κάνει αν θέλει να ελπίζει, καθώς είναι το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στη χώρα τους. Μετά από 21 αγωνιστικές βρίσκονται στην κορυφή με 58 πόντους, με τη δεύτερη Βίκινγκ να ακολουθεί με 51, δηλαδή 7 λιγότερους.

Φυσικά υπάρχουν και οι Ρέιντζερς, όμως εκεί οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βάσιμες ελπίδες πως δεν θα κατακτήσουν τον τίτλο, καθώς μετά από 5 αγωνιστικές στη Scottish Premiership έχουν 4 βαθμούς και βρίσκονται ήδη 9 βαθμούς μακριά από την κορυφή, την οποία μοιράζονται η Σέλτικ και η Χαρτς με 13.