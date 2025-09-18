Ιωαννίδης: Ντεμπούτο στο Champions League για τον Έλληνα φορ (vid)
Μεγάλη ημέρα η αποψινή για τον Φώτη Ιωαννίδη που έκανε το ντεμπούτο του στο Champions League! Ο Έλληνας επιθετικός πέρασε στο ματς της Σπόρτινγκ με την Καϊράτ Αλμάτι στο 61ο λεπτό αντικαθιστώντας τον Λουίς Σουάρες καταγράφοντας την πρώτη του εμφάνιση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση! Θυμίζουμε ότι πριν από μερικές ημέρες, ο Ιωαννίδης έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Λιονταριών για το πρωτάθλημα, που συνδυάστηκε και με νίκη της ομάδας του!
