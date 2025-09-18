Ιωαννίδης: Ντεμπούτο στο Champions League για τον Έλληνα φορ (vid)

Newsroom
ioannidis_sporting

bet365

Ο Φώτης Ιωαννίδης πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στο Champions League περνώντας ως αλλαγή στο ματς της Σπόρτινγκ με την Καϊράτ Αλμάτι στο 61'.

Μεγάλη ημέρα η αποψινή για τον Φώτη Ιωαννίδη που έκανε το ντεμπούτο του στο Champions League! Ο Έλληνας επιθετικός πέρασε στο ματς της Σπόρτινγκ με την Καϊράτ Αλμάτι στο 61ο λεπτό αντικαθιστώντας τον Λουίς Σουάρες καταγράφοντας την πρώτη του εμφάνιση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση! Θυμίζουμε ότι πριν από μερικές ημέρες, ο Ιωαννίδης έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Λιονταριών για το πρωτάθλημα, που συνδυάστηκε και με νίκη της ομάδας του!

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα