Εξαιρετική ήταν η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα των ομίλων της league phase του UEFA Champions League απέναντι στην Πάφο. Εκτός των άλλων ωστόσο υπήρχε και ο νέος φωτισμός αμερικανικής τεχνολογίας, που τοποθετήθηκε το καλοκαίρι και αποτέλεσε μεγάλη επένδυση από την πλευρά του συλλόγου για την αναβάθμιση του γηπέδου και έδωσε ένα άλλο χρώμα στη βραδιά.

Το φωτορυθμικό σόου, το οποίο παράγουν οι νέοι μόνιμοι led προβολείς, είχε γρήγορες εναλλαγές φωτεινότητας, χρωμάτων αλλά και σχημάτων. Ο συγκεκριμένος φωτισμός που είναι και τελευταίας τεχνολογίας είναι μία ακόμα κίνηση που αναβαθμίζει το φαληρικό γήπεδο.



