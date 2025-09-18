UEFA: Ο λόγος που η κόκκινη κάρτα στον Ταρέμι άλλαξε σε κίτρινη (vid)
Στο 71' του αγώνα του Ολυμπιακού με την Πάφο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Ίστβαν Κόβακς έδειξε την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Μέχντι Ταρέμι για φάουλ στον Ζάζα. Μια κάρτα που στην συνέχεια άλλαξε, καθώς κλήθηκε από το VAR να δει την φάση και στην συνέχεια έδειξε κίτρινη στον Ιρανό επιθετικό του Ολυμπιακού.
Τον λόγο που άλλαξε αυτή η απόφαση εξήγησε η αρμόδια επιτροπή διαιτησίας της UEFA αναφέροντας χαρακτηριστικά τα εξής: «73' Ακύρωση απόφασης: Ακύρωση κόκκινης κάρτας - κίτρινης κάρτας
Ο παίκτης του Ολυμπιακού, Νο99, μάρκαρε έναν αντίπαλο με απερίσκεπτο τρόπο, χωρίς υπερβολική βία και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αντιπάλου».
