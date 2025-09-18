Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Ο Ολυμπιακός διακρίνεται από νευρικότητα μέχρι να μπει το πρώτο γκολ»
Το σχόλιό του για τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο έκανε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους «Galacticos» εξηγώντας τους λόγους που θεωρεί πως ήρθε αυτό το 0-0 σαν τελικό αποτέλεσμα.
Εκείνος εξήγησε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μία νευρικότητα φέτος στα τελειώματά τους, αλλά και εν γένει στο παιχνίδι τους, μέχρι να βρουν το πρώτο γκολ ενώ κόντρα σε κλειστές άμυνες δυσκολεύονται να δημιουργήσουν ποιοτικές τελικές. Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Στο χθεσινό παιχνίδι ήταν καλή μόνο η μία από τις 17 τελικές».
Παρέθεσε δε κι έναν πίνακα με τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ευρώπη και τα αποτελέσματα που φέρνει, όταν δεν σκοράρει ο Ελ Καμπί. Οκτώ ματς είναι που ο Μαροκινός δεν έχει καταφέρει να σκοράρει και στα έξι εξ' αυτών οι Πειραιώτες δεν μπόρεσαν όχι μόνο να πάρουν αποτελέσματα, αλλά ούτε καν να σκοράρουν.
Αναφέρθηκε ακόμη στον Στρεφέτσα, την μη χρησιμοποίηση του Μουζακίτη από την αρχή, αλλά και στο πόσο κοστίζει η γκέλα αυτή στους «ερυθρολεύκους», αφού στο Champions League δεν μπορούν οι ελληνικές ομάδες να καλύψουν τέτοιες απώλειες.
