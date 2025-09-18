Ο Κ. Νικολακόπουλος στέκεται μέσα από το blog του στο Gazzetta σε δύο καίρια σημεία του χθεσινού αγώνα του Ολυμπιακού.

Υπάρχει ένα δεδομένο στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν για τον Ολυμπιακό το οποίο δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, πολύ απλά γιατί το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι του.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ αργεί, και μάλιστα συνήθως, σχεδόν πάντα, αργεί πολύ να απειλήσει όπως πρέπει την αντίπαλη ομάδα. Και όσο αργείς να γίνεις επικίνδυνος, τόσο μειώνεις τις πιθανότητες σου να σκοράρεις.

Χθες, με την Πάφο, ο Ολυμπιακός ήταν εντελώς ακίνδυνος σε ολόκληρο το α΄ ημίχρονο, μολονότι έπαιζε στο δεύτερο μισό του με παίκτη παραπάνω λόγω της αποβολής του Μπρούνο. Κι όχι μόνο αυτό. Η πρωταθλήτρια Κύπρου μένοντας με 10 είχε δύο δικές της στιγμές στο 34΄ και στο 36’…

Στον Βόλο (2-0), στο α΄ ημίχρονο ο Ολυμπιακός έφαγε τρεις φάσεις κι ο ίδιος έγινε επικίνδυνος μόλις μία φορά στο 29’…

Με τον Αστέρα (2-0), ο Ολυμπιακός στο α΄ ημίχρονο φάνηκε μόνο στο τρίλεπτο 36΄-38’…

Με τον Πανσερραϊκό (5-0), ήταν το μοναδικό α΄ ημίχρονο στο οποίο ο Ολυμπιακός είχε τρεις ευκαιρίες, αλλά έδωσε και δύο στον αντίπαλο του, που στα 15 τελευταία λεπτά του ημιχρόνου ήταν με 10 παίκτες λόγω αποβολής.

Όταν έχεις αυτή την εικόνα στα τέσσερα πρώτα ημίχρονα των τεσσάρων αγώνων σου, δεν είναι καθόλου παράλογο να πηγαίνεις στα αποδυτήρια με 0-0. Για την ακρίβεια, ήταν και καλό για τον Ολυμπιακό που πήγε με 0-0 και στον Βόλο και χθες…

Μετά, στο β΄ ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός σταδιακά ανεβαίνει. Γίνεται πιο παραγωγικός, δημιουργεί, απειλεί, είναι…Ολυμπιακός. Όμως, με εξαίρεση το πιο εύκολο παιχνίδι του, με τον Πανσερραϊκό, που είχε την τύχη να ανοίξει το σκορ με το καλημέρα στο β΄ μέρος (48’), δυσκολεύεται στο γκολ. Με τον Αστέρα τα έβαλε μετά το 92΄! Με τον Βόλο μετά το 77’! Χθες ποτέ! Και δεν είναι παράλογο. Δεν γίνεται να μπορείς κάθε φορά να παίρνεις αυτό που θέλεις στα τελευταία λεπτά. Εκεί είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Και ξέρουμε όλοι ότι όταν το κάνεις, κάποια στιγμή μαθηματικά θα καείς.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε και άξιζε και έπρεπε να νικήσει την Πάφο. Με τελικές 17-3, με κατοχή 63-37%, με κόρνερ 9-0. Είχε στο β΄ ημίχρονο πέντε φάσεις για γκολ. Κανονικά, στις πέντε φάσεις πρέπει να κάνεις ένα γκολ. Έστω εκείνη του Ταρέμι στο 91’. Αλλά όταν καθυστερείς τόσο πολύ να γίνεις επικίνδυνος (χθες έως το 68’ είχε μία μόλις ευκαιρία, στο 48’), αυτόματα ελαττώνεις τις πιθανότητες σου να κερδίσεις. Διότι υπεισέρχεται ο παράγοντας άγχος, νιώθεις την πίεση, τα πόδια βαραίνουν και η εστία γίνεται πιο…μικρή.

Ναι, συμφωνώ ότι αν έβαζε έστω ένα γκολ σε εκείνο το δίλεπτο 68΄-69’ με τις ευκαιρίες του Ποντένσε και του Ρέτσου ο Ολυμπιακός, το πιο πιθανό είναι να βλέπαμε ένα τελικό 3-0. Γιατί η Πάφος του Καρσέδο, που παρεμπιπτόντως επιβεβαίωσε ότι είναι μία πολύ αξιόλογη ομάδα, θα έπρεπε αναγκαστικά να ανοιχτεί για να ψάξει την ισοφάριση και με παίκτη λιγότερο αυτομάτως θα άφηνε πολλούς χώρους. Αλλά ξέρουμε ότι με τα «αν» δεν γίνεται τίποτα.

Θεωρητικά το πρόβλημα που εντοπίζουμε στον Ολυμπιακό με την μεγάλη καθυστέρηση δημιουργίας ευκαιριών, έχει να κάνει με το ότι ακόμη η ομάδα δεν έχει βρει το ρυθμό της. Απολύτως βέβαιος, πάντως, δεν είμαι-μεσούσης της περασμένης σεζόν υπήρχε μία σειρά έξι αγώνων στους οποίους είχε βάλει ένα γκολ στο α΄ ημίχρονο κι εκείνο με πέναλτι στο τελευταίο λεπτό, έχοντας τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Άσχετο: Τον Μπρούνο τον βρήκαμε όπως τον αφήσαμε. Με ταλέντο, αλλά επιπόλαιο κι απρόσεκτο, όπως είδαμε στη φάση της αποβολής του, που για εμένα ήταν απευθείας κόκκινη κι όχι δεύτερη κίτρινη, αλλά τέλος πάντων. Πριν μόλις λίγες εβδομάδες στο Ερυθρός Αστέρας-Πάφος 1-2 είχε κάνει ένα πέναλτι (χέρι) από το πουθενά και είχε ισοφαριστεί η ομάδα του. όπως και στο Μπασάκσεχιρ-Ολυμπιακός 0-1 είχε κάνει πέναλτι αψυχολόγητο κι εκεί, με το χέρι ξανά (!) και το είχε πιάσει ο Σα στο 90’.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Διέκρινα σοβαρή έλλειψη ομαδικού πνεύματος χθες. Είδα τα μεγάλα ονόματα του Ολυμπιακού να προσπαθούν να γίνουν οι ήρωες της βραδιάς κι όχι να παίξουν για την ομάδα. Αποκορύφωμα η φάση του Ποντένσε στο 68’. Δείτε την φωτογραφία.

Δεν μπορεί να επιλέγεις να σουτάρεις με δύο αμυντικούς μπροστά σου (και να στέλνεις τελικά την μπάλα πάνω στο κορμί του ενός), ενώ δίπλα σου, δεξιά σου, είναι αμαρκάριστοι και οι δύο σέντερ φορ σου. Πάσα πρέπει να δώσεις και ας το χάσει τελικά το γκολ ο Ελ Κααμπί η, ο Ταρέμι. Ανεπίτρεπτη η απόφαση του Πορτογάλου.

Κι αν δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα, προσέξτε ότι και ο Ελ Κααμπί στην κεφαλιά του στην αγκαλιά του γκολκίπερ στο 83’ (παρεμπιπτόντως από την ωραιότατη μπαλιά του Ποντένσε, εδώ) είχε δυνατότητα να πασάρει στον Ταρέμι, αλλά και ο Ταρέμι στο σουτ που έκανε στο 91΄ και το μπλόκαρε ο στόπερ (από το έξοχο γύρισμα του Ορτέγκα) είχε δυνατότητα να «αφήσει» την μπάλα στον Ελ Κααμπί.

Μόνο που έτσι δουλειά δεν γίνεται.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀