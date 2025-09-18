Τα νέα δεδομένα για τον Ολυμπιακό στη μάχη πρόκρισης: Πόσο μειώθηκαν οι πιθανότητές του μετά την ισοπαλία με την Πάφο

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στην ισοπαλία (0-0) με την Πάφο στην επιστροφή τους στο Champions League και οι πιθανότητες να συνεχίσουν στο θεσμό πέραν της League Phase μειώθηκαν.

Η επιστροφή του Ολυμπιακού στα «αστέρια» του Champions League δεν ήταν ιδανική όσον αφορά το αγωνιστικό και το βαθμολογικό σκέλος. Οι νταμπλούχοι Ελλάδος που αγωνίστηκαν και πάλι ύστερα από 5 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, δεν κατάφεραν να «σπάσουν» την καλά οργανωμένη άμυνα της Πάφου, με το τελικό 0-0 στο Φάληρο να αφήνει μεγάλη πίκρα.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρά το γεγονός πως είχε αριθμητικό πλεονέκτημα για περισσότερη από μια ώρα, μετά την αποβολή του Μπρούνο, απέτυχε να φτιάξει καθαρές ευκαιρίες, ενώ ο κίπερ των πρωταθλητών Κύπρου, Νεόφυτος Μιχαήλ, δήλωσε «παρών» όποτε χρειάστηκε.

Πλέον, τα πράγματα δυσκόλεψαν αρκετά για τους Πειραιώτες, παρά το γεγονός πως ακόμη είμαστε στην εκκίνηση του θεσμού. Το παιχνίδι με την Πάφο είχε χαρακτηριστεί ''must win'', αφού ακολουθούν εκτός έδρας αποστολές με Άρσεναλ (1/10) και Μπαρτσελόνα (21/10), πριν υπάρξει η υποδοχή των Αϊντχόφεν (4/11) και Ρεάλ Μαδρίτης (26/11) στο «Καραϊσκάκης».

Στο πρόγραμμα υπάρχει και το δύσκολο ταξίδι για το ματς με την Καϊράτ (9/12), ενώ με το νέο έτος ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/1/26) και κλείνει τις υποχρεώσεις του στον ενιαίο όμιλο απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1). Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πως χρειάζεται σχεδόν... υπέρβαση για να επιτευχθεί ο στόχος της 24αδας.

Οι πιθανότητες του Ολυμπιακού για πρόκριση από τη League Phase

Πριν το παιχνίδι με την κυπριακή ομάδα, βάσει στατιστικών και αναλύσεων από πλατφόρμα που επεξεργάζεται δεδομένα και δίνει ποσοστά, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 50.94% πιθανότητες να προκριθούν στον ενδιάμεσο γύρο του Champions League, με τις εκτιμήσεις να τους κατατάσσουν στην 23η θέση.

Πλέον το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 45% μετά το «Χ» με την Πάφο, και ο Ολυμπιακός δίνεται ως 28ος στην -αναμενόμενη- τελική κατάταξη, δηλαδή εκτός συνέχειας στη διοργάνωση. Παράλληλα, έχει μόλις 2% πιθανότητες να φτάσει ως τα προημιτελικά του θεσμού, ενώ πριν το ματς της Τετάρτης (17/9) το αντίστοιχο νούμερο ήταν στο 6.90%. Πάντως, όπως είχαμε σημειώσει και στο προηγούμενο κείμενο, όλα αυτά μεταβάλλονται αγώνα με τον αγώνα.