Το μήνυμα του Ολυμπιακού στον κόσμο του: «Ευχαριστούμε, συνεχίζουμε ενωμένοι»

Οι άνθρωποι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ευχαρίστησαν τον κόσμο για τη στήριξή του στην πρεμιέρα του Champions League με την Πάφο.

Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να ξεκινήσει με νίκη στην επιστροφή του στο Champions League ύστερα από 5 χρόνια, αλλά έμεινε στο 0-0 με τη μαχητική και πολύ καλά διαβασμένη Πάφο.

Οι άνθρωποι των νταμπλούχων Ελλάδας έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον κόσμο μέσω των social media ενόψει της συνέχειας:

«Σας ευχαριστούμε! Συνεχίζουμε ενωμένοι το ταξίδι μας στα αστέρια!», έγραψαν χαρακτηριστικά.

@Photo credits: eurokinissi
     

