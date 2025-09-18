Το μήνυμα του Ολυμπιακού στον κόσμο του: «Ευχαριστούμε, συνεχίζουμε ενωμένοι»
Οι άνθρωποι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ευχαρίστησαν τον κόσμο για τη στήριξή του στην πρεμιέρα του Champions League με την Πάφο.
Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να ξεκινήσει με νίκη στην επιστροφή του στο Champions League ύστερα από 5 χρόνια, αλλά έμεινε στο 0-0 με τη μαχητική και πολύ καλά διαβασμένη Πάφο.
Οι άνθρωποι των νταμπλούχων Ελλάδας έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον κόσμο μέσω των social media ενόψει της συνέχειας:
«Σας ευχαριστούμε! Συνεχίζουμε ενωμένοι το ταξίδι μας στα αστέρια!», έγραψαν χαρακτηριστικά.
@Photo credits: eurokinissi
