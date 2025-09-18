Νταβίντ Λουίζ: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας, σε αγαπώ φίλε μου»

Δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και την αγάπη του για τον Ροντινέι ο Νταβίντ Λουίζ, ανεβάζοντας μια φωτογραφία στα social media μετά τη λευκή ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Έναν παλιό γνώριμο συνάντησε ο Νταβίντ Λουίζ στην αναμέτρηση της Πάφου με τον Ολυμπιακό, αφού ο Βραζιλιάνος είχε την ευκαιρία να δει ξανά τον παλιόφιλο και πρώην συμπαίκτη του στη Φλαμένγκο, Ροντινέι, με τον οποίο είχε κατακτήσει το Copa Libertadores.

Ο Νταβίντ Λουίζ επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με τη φανέλα του κυπριακού συλλόγου, και η αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» έληξε 0-0, σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έδειξε το καλύτερο αγωνιστικό της πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι είχε αριθμητικό πλεονέκτημα από το 25ο λεπτό.

Ο 38χρονος κεντρικός αμυντικός μοιράστηκε στα social media μια συγκινητική στιγμή από τα αποδυτήρια του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», δημοσιεύοντας μια φωτογραφία μαζί Ροντινέι. Στη λεζάντα του, ο Λουίζ περιέγραψε τη ζωή σαν ένα απρόβλεπτο «σενάριο ταινίας», υπενθυμίζοντας το όνειρο που μοιράζονταν κάποτε στη Βραζιλία για να παίξουν στο Champions League.

«Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας. Πριν λίγα χρόνια μιλούσαμε στη Φλαμένγκο για το όνειρο να παίξουμε στο Champions League και σήμερα ο Θεός μας χάρισε αυτή την ξεχωριστή στιγμή. Σε αγαπώ φίλε μου, να σε ευλογεί πάντα εκείνος και η οικογένειά σου».

