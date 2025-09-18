Βαθμολογία UEFA: Χαμένη ευκαιρία με την ισοπαλία του Ολυμπιακού

Την ευκαιρία να πλησιάσει την Τσεχία και να… ξεφύγει από την Νορβηγία, έχασε η Ελλάδα μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Πάφο.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Πάφο και «κόλλησε» στο 0-0, χάνοντας έτσι την ευκαιρία, εκτός των άλλων, να προσφέρει στην Ελλάδα και τους πρώτους βαθμούς από νίκη σε League Phase Κυπέλλων Ευρώπης για φέτος.

Οι ερυθρόλευκοι προσέφεραν με την ισοπαλία τους, 200 βαθμούς στην Ελλάδα που έφτασε τους 37.713, παραμένοντας στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA. Την ίδια στιγμή, οι Τσέχοι που βρίσκονται στην 10η θέση, αλλά και οι Νορβηγοί που βρίσκονται στην 12η, είδαν Σλάβια Πράγας και Μπόντο Γκλιμτ να αναδεικνύονται στο μεταξύ τους ματς, ισόπαλες με σκορ 2-2.

Από την άλλη, οι Πολωνοί που βρίσκονται στην 13η θέση της βαθμολογίας, δεν έχουν εκπρόσωπο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και άρα δεν είχαν να περιμένουν βαθμούς στην βραδιά.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 43.600 (3/5)

10. Τσεχία 40.500 (4/5)

11. Ελλάδα 37.713 (4/5)

12. Νορβηγία 36.687(4/5)

13. Πολωνία 35.875 (4/4)

14. Δανία 35.231 (2/4)

15. Αυστρία 31.850 (3/5)

