Οι δηλώσεις του Τσικίνιο στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη «λευκή» ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Πάφο στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος κόντρα στην Πάφο, η οποία από νωρίς έμεινε με δέκα παίκτες, όμως δε βρήκε το γκολ και συνεπώς οι Κύπριοι κατάφεραν να φύγουν με βαθμό από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Τσικίνιο μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη «λευκή» ισοπαλία των Πειραιωτών στην πρεμιέρα τους στο Champions League και στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες της.

Οι δηλώσεις του Τσικίνιο

Για το αποτέλεσμα και την εμφάνιση του Ολυμπιακού: «Ξέραμε πως θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Θέλαμε πάρα πολύ να πάρουμε τη νίκη για να ξεκινήσουμε καλά στη διοργάνωση. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, κυριαρχήσαμε, είχαμε τις ευκαιρίες μας όμως δεν μπορέσαμε να τις μετατρέψουμε σε γκολ.

Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Δε μπορεί να σταματήσει η προσπάθειά μας, γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια».

Για το αν εφταιγε η αστοχία του Ολυμπιακού: «Μπορούμε να πούμε πως ναι, με την έννοια ότι ήμασταν και με παίκτη παραπάνω. Στο μεγαλύτερο διάστημα κυριαρχήσαμε και είχαμε αρκετές φορές την ευκαιρία, όμως όσο δεν σκοράρεις τα πράγματα γίνονται δύσκολα σε αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να δεχθούμε αυτό το αποτέλεσμα και να σκεφτούμε το επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος».