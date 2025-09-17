Πρωταθλήτρια στα γήπεδα, πρωταθλήτρια στις πωλήσεις. Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ επαναπροσδιορίζει το ταβάνι των... selling clubs, κυριεύοντας τα αχαρτογράφητα νερά της Ευρώπης.

Εσθονία, Λετονία, Σλοβενία. Ποδοσφαιρικές αγορές που κινούνται στη σφαίρα της ανυποληψίας, μακριά από τα ραντάρ των κορυφαίων ευρωπαϊκών κλαμπ. Μα που την ίδια στιγμή αποτελούν μια πρόσφορη δεξαμενή μιας ομάδας που διδάσκει από την αρχή την... τέχνη του selling club. Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έχει δομήσει το παράταιρο μεταγραφικό της δίκτυο ποντάροντας σε πρωταθλήματα που παραμένουν αχαρτογράφητα νερά για τους περισσότερους ανταγωνιστές της.

Ο Πρόμις Ντέιβιντ για παράδειγμα, ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία της στο Champions League και άνοιξε το δρόμο για τη νίκη με 3-1 στην έδρα της Αϊντχόφεν, αποκτήθηκε το 2024 για 400 χιλιάρικα από την Νόμερ Κάλιου που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Εσθονίας. Δίπλα του στο αριστερό φτερό της επίθεσης δέσποζε το όνομα του 23χρονου Σενεγαλέζου, Οσεγιούνου Νιάνγκ, ο οποίος αποκτήθηκε την ίδια περίοδο για 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τη Ρίγα της Λετονίας.

Ήταν αυτές οι λίγκες - φαντάσματα κι αυτοί οι παίκτες στοιχήματα που τη βοήθησαν να ξεχωρίσει. Και μαζί να την οδηγήσουν ξανά στην κορυφή. Στην κορυφή του Βελγίου έπειτα από 90 ολόκληρα χρόνια, στο ορόσημο της συμμετοχής στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κι όλα αυτά μέσω της... στάμπας του selling club. Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ άλλωστε δεν νιώθει «ντροπή» από τις πωλήσεις, ούτε ενστερνίζεται τη θεωρία πως ένα κλαμπ που κάνει πρωταθλητισμό πρέπει να κρατάει πάση θυσία τα καλύτερα ονόματά του. Και μέσα από τις πράξεις της το έχει αποδείξει.

Selling Club και πρωταθλητισμός στο ίδιο κάδρο

Όταν απέκτησε τον Ντενίζ Ουντάβ από την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας τον πούλησε στη Μπράιτον για επτά εκατομμύρια. Το ίδιο έπραξε και με τον Βίκτορ Μπόνιφεις, μετέπειτα πρωταθλητή με τη φανέλα της Λεβερκούζεν στη Bundesliga. Ο Μοχάμεντ Αμούρα έφυγε μόλις ύστερα από ένα χρόνο παρουσίας στο Βέλγιο για τη Βόλφσμπουργκ αντί του ποσού των 17, 5 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον φιγουράρει στη μεταγραφική λίστα κορυφαίων συλλόγων, όπως η Λίβερπουλ!

Το ρεκόρ ακριβότερης πώλησης ωστόσο δεν ανήκει σε κανέναν από τους παραπάνω. Το παράσημο έλαβε ο Κροάτης Φράνιο Ιβάνοβιτς, τον οποίο πούλησε το καλοκαίρι με 23 εκατομμύρια ευρώ στη Μπενφίκα για να ανταγωνιστεί τον Βαγγέλη Παυλίδη στην κορυφή της επίθεσης. Την ίδια ώρα εκείνη έχει ξεπεράσει μετά βίας τα έξι εκατομμύρια ευρώ για να προσθέσει παίκτες στο ρόστερ. Αποφάσισε να κάνει το κάτι παραπάνω για την περίπτωση του Βίκτορ Μπόνιφεις, αλλά και για έναν 19χρονο εξτρέμ από τη Μακάμπι Χάιφα, τον Ανάν Καλαϊλι, που ονειρεύεται να μοσχοπουλήσει στο άμεσο μέλλον.

Για τους περισσότερους το σύστημα που ακολουθεί θα συνηγορούσε σε ένα υγιές κλαμπ οικονομικά, το οποίο ωστόσο είχε περιορισμένο ταβάνι στις αγωνιστικές του φιλοδοξίες. Κι όμως, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ είναι η πρωταθλήτρια, λογίζεται ως η επόμενη μεγάλη δύναμη στο Βέλγιο κι όλα αυτά παίρνοντας έμπνευση από ένα διάσημο.... βιντεοπαιχνίδι!

Στα πρότυπα του... Football Manager

Ο κίνδυνος βέβαια με την προσθήκη πολλών νέων, υποσχόμενων ποδοσφαιριστών που διψούν για μια ευκαιρία να ξεχωρίσουν είναι πως ο ανταγωνισμός για τις ευκαιρίες μπορεί να φέρει γκρίνια στα αποδυτήρια. Ωστόσο η λογική που κυριαρχεί στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ είναι πως... παν μέτρο άριστο. Κι αυτό είναι κάτι που τους δίδαξε το... Football Manager!

«Προσπαθήσαμε γενικά να το κρατήσουμε σχετικά απλό», παραδέχεται ο Μούτσιο, πρόεδρος και ιδιοκτήτης του κλαμπ, μιλώντας στο The Athletic. «Δεν παίρνουμε απλώς πολλούς νεαρούς παίκτες από όλο τον κόσμο, που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, και τους ρίχνουμε απλά μαζί ελπίζοντας ότι θα λειτουργήσει. Στην ομάδα μας προσπαθούμε να συνδυάζουμε τις προσωπικότητες. Προσπαθούμε επίσης να έχουμε μίξη ανάμεσα σε εκείνους που περιμένουν να ξεκινήσουν βασικοί και σε εκείνους που όχι, όπως και ανάμεσα σε ηγέτες και μη ηγέτες.

Γιατί αν υπογράψεις 20 παίκτες που όλοι περιμένουν να είναι βασικοί, αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Θα έχεις συνεχώς δυσαρεστημένους ανθρώπους και έναν προπονητή που θα νιώθει την ανάγκη να κάνει διαρκώς ροτέισον απλώς για να κρατάει το σύνολο ενωμένο. Ταυτόχρονα, φυσικά, δεν θέλεις να έχεις μόνο 11 βασικούς και 11 αναπληρωματικούς, γιατί τότε θα δημιουργηθούν δύο ομάδες μέσα στην ομάδα: οι «αστέρες» από τη μία και οι ''ρεζέρβες» από την άλλη''.

Δεν ξέρω αν έπαιξες ποτέ Football Manager, αλλά ο τρόπος που παρουσίασαν εκεί τις ''δυναμικές του ρόστερ» ήταν πραγματικά έξυπνος''. Έχεις μερικούς απολύτως αναντικατάστατους παίκτες, μετά κάποιους που είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν, άλλους που είναι αρκετά πιθανό να ξεκινήσουν, έπειτα εκείνους που θεωρούν ότι μπορούν να δώσουν ώθηση ερχόμενοι από τον πάγκο, και ούτω καθεξής.

Δεν μπορεί να είναι κάτι το τόσο δυαδικό· πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τους πιο ταλαντούχους παίκτες που μπορούμε, αλλά μέσα σε αυτούς τους περιορισμούς». Και κάπως έτσι, έχουν βρει την τέλεια χημεία! Το παράδοξο δίκτυο σκάουτινγκ, τα ανυπόληπτα πρωταθλήματα, οι άσημοι παίκτες της μιας ευκαιρίας και οι πωλήσεις που διαδέχονται η μια την άλλη.

Όλα στοιβαγμένα σε ένα ντόμινο που με κάθε νέα ρίψη στέλνει την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ όλο και ψηλότερα. Η αρχή έγινε με την επιστροφή στο θρόνο του βελγικού ποδοσφαίρου έπειτα από 90 χρόνια. Και η συνέχεια με την πρώτη ιστορική της νίκη στη League Phase του Champions League. Το τί έπεται; Μάλλον το έχουν προβλέψει τα σοφιστικέ στατιστικά μοντέλα της, αυτά που ευθύνονται πίσω από το επιτυχημένο της «σαφάρι» σε νερά άγνωστα ακόμα και για τους κορυφαίους της Ευρώπης...