Καταιγιστικό δεύτερο ημίχρονο στο Τορίνο, εκεί όπου η Ντόρτμουντ πήρε το προβάδισμα δύο φορές, με την Γιουβέντους απαντάει σε ισάριθμες περιπτώσεις! Φανταστικό γκολ από τον Γιλντίζ στο 1-1.

Μετά από ένα ήσυχο πρώτο ημίχρονο στο Τορίνο, ήρθαν τα γκολ με το... τσουβάλι! Η Ντόρτμουντ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα για το πρώτη της φετινό γκολ στο Champions League στο 52'. Ο Γκιρασί πάσαρε στον Αντεγιέμι που προσποιήθηκε ωραία προτού εκτελέσει έξω από την περιοχή νικώντας τον Ντι Γκρεγκόριο για το 0-1 των Βεστφαλών.

Στο 64', η Γιουβέντους απάντησε με το... αριστούργημα του Γιλντίζ που βρήκε λίγο χώρο και σούταρε εκτός περιοχής ισοφαρίζοντας το ματς! Μόλις ένα λεπτό κράτησε η χαρά των γηπεδούχων που στην αμέσως επόμενη φάση δέχθηκαν νέο τέρμα, αυτή τη φορά από τον Νμέτσα!

Καταιγιστικός ο ρυθμός και στο 68' ο Βλάχοβιτς βρέθηκε απέναντι από τον Κόμπελ εκτελώντας τον σωστά για το 2-2 σε ένα «τρελό» τέταρτο με τέσσερα συνολικά γκολ!