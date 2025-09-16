Γιουβέντους - Ντόρτμουντ: «Τρελό» δεύτερο μέρος με τέσσερα γκολ σε 15 λεπτά! (vid)
Μετά από ένα ήσυχο πρώτο ημίχρονο στο Τορίνο, ήρθαν τα γκολ με το... τσουβάλι! Η Ντόρτμουντ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα για το πρώτη της φετινό γκολ στο Champions League στο 52'. Ο Γκιρασί πάσαρε στον Αντεγιέμι που προσποιήθηκε ωραία προτού εκτελέσει έξω από την περιοχή νικώντας τον Ντι Γκρεγκόριο για το 0-1 των Βεστφαλών.
Στο 64', η Γιουβέντους απάντησε με το... αριστούργημα του Γιλντίζ που βρήκε λίγο χώρο και σούταρε εκτός περιοχής ισοφαρίζοντας το ματς! Μόλις ένα λεπτό κράτησε η χαρά των γηπεδούχων που στην αμέσως επόμενη φάση δέχθηκαν νέο τέρμα, αυτή τη φορά από τον Νμέτσα!
Καταιγιστικός ο ρυθμός και στο 68' ο Βλάχοβιτς βρέθηκε απέναντι από τον Κόμπελ εκτελώντας τον σωστά για το 2-2 σε ένα «τρελό» τέταρτο με τέσσερα συνολικά γκολ!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.